7 haftada 1 puanla ligin dibine yerleşti "Elimden gelenin en iyisini yaptım" dedi

TFF 1. Lig'de Boluspor, ilk puanını 7. haftada kendi sahasında Pendikspor'la 1-1 berabere kalarak aldı ama ligin dibine yerleşti.

Boluspor'un ABD'li teknik direktörü Farrar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zorlu maça çıktıklarını, rakiplerinin güçlü olduğunu söyledi.

İyi oynadıklarını düşündüğünü belirten Farrar, şöyle devam etti:

"İlk golü de bulduk fakat rakibimiz gerçekten çok güzel gol attı. Maçı kazanabilirdik, fırsatlar elimize geçti. Maçı kazanmak adına bütün oyuncularımı sahaya sürdüm, elimden gelenin en iyisini yaptığımı düşünüyorum. Sonuç olarak kazanamadık, beraberlikle ayrılıyoruz.

Bandırmaspor maçında pek vaktimiz yoktu maç trafiğinden ama Pendikspor maçına daha uzun süre hazırlanabildik. Yeni oyuncuların alışması, adaptasyon süreci vesaire çok etken var. Bugün tek yapmamız gereken savaşmaktı. Pendikspor çok iyi takım, bunun bilincindeydik. 3 puanı kazanabilirdik o yüzden çok üzgünüm."

PENDİKSPOR CEPHESİ

Pendikspor Yardımcı Antrenörü Ömer Can Sokullu ise şunları söyledi:

"Rakibin puanı yoktu ligde. Daha erken reaksiyonlar vermeliydik. Daha erken gol bulmalıydık. Dakikalar geçtikçe güçlerinin aratacağını düşünüyorduk. Nitekim de öyle oldu. Biz erken golü bulamayınca, onlar da golü bulunca savunma güçleri daha da arttı. Beraberliği yakaladık ama üzgünüz. Kazanmamız gereken maçtan 1 puanla ayrılıyoruz."