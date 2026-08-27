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Kauno Zalgiris Beşiktaş: İşte İlk 11'ler

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Kauno Zalgiris deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Kauno Zalgiris Beşiktaş: İşte İlk 11'ler
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Litvanya ekibi Kauno Zalgiris deplasmanına çıkacak.

İstanbul’daki ilk maçı 3-0 kazanan temsilcimiz, tur için büyük bir avantaja sahip konumda.

MAÇIN HAKEMİ JESUS GIL MANZANO

TSİ 20.00’de başlayacak ve Dariaus ir Gireno Stadı’nda oynanacak olan mücadeleyi İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek.

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Manzano'nun yardımcılıklarını İspanyol Guadalupe Porras Ayuso ile Guillermo Santiago Sacristan yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise İspanya Futbol Federasyonundan Alejandro Quintero Gonzalez olacak.

VAR’da Cesar Soto, AVAR’da Francisco Jose Marreiros görev yapacak.

Kauno Zalgiris-Beşiktaş maçı S Sport Plus ve tv100’den naklen yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ’NE YAKIN

Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu’nda ilk maçta rakibini Hyeon-Gyu Oh, Amir Murillo ve Orkun Kökçü’nün golleriyle 3-0 mağlup etmişti.

İLK 11’LER BELLİ OLDU

Kauno Zalgiris – Beşiktaş maçının ilk 11’leri belli oldu:

  • Kauno Zalgiris: Mikelionis, Moutachy, Lekiatas, Hernandez, Edokpolor, Karashima, Ourega, Fiolic, Kalik, Ribeiro, Debeljuh
  • Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Outtara, Salih, Kartal, Olaitan, Cerny, İlhan, Vlahovic
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi
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