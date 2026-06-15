Kanada'da zafer bizim: Milli takım uzatmada kazandı

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki dördüncü maçında Kanada'yı 3-2 mağlup etti.

2026 FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasında Kanada'nın Ottowa şehrinde mücadele eden Filenin Efeleri, etabın son maçında ev sahibi Kanada'yı 3-2 mağlup etti. Millilerimiz bu sonuçla ilk haftayı iki galibiyetle tamamladı.



A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasında 24-28 Haziran tarihlerinde Polonya etabında mücadele edecek. Millilerimiz, Polonya etabında Gliwice kentinde Çin, Polonya, Arjantin ve Belçika ile karşılaşacak.

KANADA-TÜRKİYE: 2-3

SALON: TD Place

HAKEMLER: Ivaylo Ivanov (Bulgaristan), Hugo Walter Vera Mechan (Peru)

KANADA: Herr, Maar, Demyanenko, Ketrzynski, Loeppky, Howe, Currie (L) (Hofer, Elgert, Sho, Hollands (L), Young)

TÜRKİYE: Efe, Bedirhan, Adis, Gökçen, Ahmet, Murat, Berkay (L) (Cafer, Mirza, Kaan, Muhammed)

SETLER: 21-25, 25-17, 23-25, 25-14, 8-15

SÜRE: 2 saat 4 dakika