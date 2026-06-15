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Kanada'da zafer bizim: Milli takım uzatmada kazandı

Milli takım, Kanada'da ev sahibi Kanada'yı mağlup etmeyi başardı. Milliler gözünü Milletler Ligi 2. etabına çevirdi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Kanada'da zafer bizim: Milli takım uzatmada kazandı

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki dördüncü maçında Kanada'yı 3-2 mağlup etti.

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2026 FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasında Kanada'nın Ottowa şehrinde mücadele eden Filenin Efeleri, etabın son maçında ev sahibi Kanada'yı 3-2 mağlup etti. Millilerimiz bu sonuçla ilk haftayı iki galibiyetle tamamladı.

Kanada'da zafer bizim: Milli takım uzatmada kazandı - Resim : 2
A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasında 24-28 Haziran tarihlerinde Polonya etabında mücadele edecek. Millilerimiz, Polonya etabında Gliwice kentinde Çin, Polonya, Arjantin ve Belçika ile karşılaşacak.

KANADA-TÜRKİYE: 2-3

SALON: TD Place
HAKEMLER: Ivaylo Ivanov (Bulgaristan), Hugo Walter Vera Mechan (Peru)
KANADA: Herr, Maar, Demyanenko, Ketrzynski, Loeppky, Howe, Currie (L) (Hofer, Elgert, Sho, Hollands (L), Young)
TÜRKİYE: Efe, Bedirhan, Adis, Gökçen, Ahmet, Murat, Berkay (L) (Cafer, Mirza, Kaan, Muhammed)
SETLER: 21-25, 25-17, 23-25, 25-14, 8-15
SÜRE: 2 saat 4 dakika

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kanada Milli Takım Voleybol
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