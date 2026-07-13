İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası: Okan Buruk istedi, Dursun Özbek bitirdi

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken, çarpıcı bir iddia ortaya atıldı ve Galatasaray'ın 10 numarasının belli olduğu belirtildi.

Teknik direktör Okan Buruk'un istediği oyuncunun transferini başkan Dursun Özbek'in bitirdiği bildirildi.

Haber Sarı Kırmızı'nın Sefa Kaan Öztürk'e dayandırdığı habere göre bu 10 numara Julio Enciso.

22 yaşındaki Paraguaylı oyuncunun Fransa'nın Strasbourg takımı ile 2029'a kadar sözleşmesinin bulunduğu da haberde yer aldı.



Ancak sarı kırmızılıların yaptıkları görüşmeler sonucunda transferde anlaşmanın sağlandığı ileri sürüldü.

ENCISO'DAN BAŞKA İSİMLER DE VAR

343 Digital Youtube kanalında konuşan Ali Naci Küçük ise Enciso'dan başka listedeki diğer isimleri de duyurdu.

Küçük, şunları söyledi:

"10 numara hamlesi Galatasaray’ın bu sezonki hedefleri belirleyecek en kritik hamle. Bana göre Galatasaray’ın bu bölge için en iyisini tercih edip rakama çok bakmaması gerekiyor. 10 numaraya o baskıyı kaldıracak, oyun zekasını koyacak bir lider isim olmalı. Şampiyonlar Ligi çeyrek final hayali kurduracak, bu çetin sezonda yine Galatasaray’ı güçlü kılacak isim olmalı diye düşünüyorum. Bruno Fernandes, Can Uzun, Enciso ile birlikte Galatasaray 10 numara için 5-6 farklı isimle görüşüyor.

Galatasaray, Al-Nassr kulübünün bir anda bonservis talep etmesi üzerine bitirdiği Jhon Duran transferini bekletme kararı aldı. Kulüp, '10-15 milyon Euro'luk bir maliyeti bulacaksa başka bir oyuncu alırız' noktasında yer alıyor. Suudi ekibi, geri adım atmazsa bu transferden vazgeçilecek."