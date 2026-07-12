Galatasaray kriz çıkınca masadan kalktı: Transferde ters köşe yapacak

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray yönetimi, Jhon Duran'ın kiralanmasında mutlu sona ulaşmayı başaramadı.

JHON DURAN TRANSFERİ RAHA KALKTI

Sarı-kırmızılılar, oyuncunun kulübü Al Nassr'ın sözleşmeye zorunlu satın alma opsiyonu koydurmak istemesi üzerine masadan kalktı.

YENİ HEDEF MATHYS TEL

Fanatik'te yer alan habere göre Galatasaray yönetimi transferin olumsuz sonuçlanması üzerine alternatif isimlere yöneldi. Haberde Bayern Münih'ten Tottenham'a transfer olan Mathys Tel'in menajerler aracılığıyla sarı-kırmızılılara önerildiği kaydedildi.

OYNAMA GARANTİSİ İSTİYOR

İngiltere'de aradığını bulamayan Fransız golcünün kiralık olarak transfer edilmesi için taraflar görüşmelerde bulunacak. Galatasaray'a transfer olmayı kabul eden 21 yaşındaki futbolcunun oynama garantisi istediği gelen haberler arasında.

38 MAÇTA 4 GOL VE 2 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Tottenham formasıyla 38 maça çıkan Mathys Tel bin 688 dakika sahada kaldı. Fransız futbolcu 4 gol ve 2 asist kaydetti.