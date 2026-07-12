Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Galatasaray kriz çıkınca masadan kalktı: Transferde ters köşe yapacak

Galatasaray kriz çıkınca masadan kalktı: Transferde ters köşe yapacak

Jhon Duran transferinde masadan kalkan Galatasaray, Tottenham'dan Mathys Tel'i kiralamak için harekete geçti.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray kriz çıkınca masadan kalktı: Transferde ters köşe yapacak

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray yönetimi, Jhon Duran'ın kiralanmasında mutlu sona ulaşmayı başaramadı.

JHON DURAN TRANSFERİ RAHA KALKTI

Sarı-kırmızılılar, oyuncunun kulübü Al Nassr'ın sözleşmeye zorunlu satın alma opsiyonu koydurmak istemesi üzerine masadan kalktı.

YENİ HEDEF MATHYS TEL

Fanatik'te yer alan habere göre Galatasaray yönetimi transferin olumsuz sonuçlanması üzerine alternatif isimlere yöneldi. Haberde Bayern Münih'ten Tottenham'a transfer olan Mathys Tel'in menajerler aracılığıyla sarı-kırmızılılara önerildiği kaydedildi.

Galatasaray kriz çıkınca masadan kalktı: Transferde ters köşe yapacak - Resim : 1

OYNAMA GARANTİSİ İSTİYOR

İngiltere'de aradığını bulamayan Fransız golcünün kiralık olarak transfer edilmesi için taraflar görüşmelerde bulunacak. Galatasaray'a transfer olmayı kabul eden 21 yaşındaki futbolcunun oynama garantisi istediği gelen haberler arasında.

38 MAÇTA 4 GOL VE 2 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Tottenham formasıyla 38 maça çıkan Mathys Tel bin 688 dakika sahada kaldı. Fransız futbolcu 4 gol ve 2 asist kaydetti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Galatasaray Süper Lig
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro