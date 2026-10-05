İsmail Kartal'ın gözüne bir türlü giremedi: Fenerbahçe'de ayrılacak ilk isim belli oldu

Süper Lig'de ön sıralarla puan farkını kapatmak isteyen Fenerbahçe'de kadro planlaması devam ediyor. Orta saha ve stopere takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertlilerde ayrılacak ilk isim de belli oldu.

DORGELES NENE'YLE YOLLAR AYRILACAK

Fanatik'te yer alan habere göre; Fenerbahçe'de bir türlü İsmail Kartal'ın gözüne giremeyen Dorgeles Nene ile yollar ayrılacak. Yabancı kontenjanında yer açmak isteyen sarı-lacivertliler, Malili futbolcuyu gözden çıkardı. Daha fazla süre bulmak isteyen Dorgeles Nene de ayrılığa sıcak bakıyor.

20 MİLYON EURO İSTİYORLAR

Haberde ayrıca Bundesliga ekiplerinin Dorgeles Nene'yi yakından takip ettiği ifade edildi. Sarı-lacivertliler transfer için 20 milyon euro talep ediyor.

5 MAÇTA FORMA GİYEBİLDİ

Dorgeles Nene bu sezon Fenerbahçe formasıyla sadece 5 maçta forma giyebildi. Genç futbolcu 101 dakika sahada kalabildi.