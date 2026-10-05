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Halk TV Spor İsmail Kartal'ın gözüne bir türlü giremedi: Fenerbahçe'de ayrılacak ilk isim belli oldu

İsmail Kartal'ın gözüne bir türlü giremedi: Fenerbahçe'de ayrılacak ilk isim belli oldu

Ara transfer dönemi öncesi kadro planlamasını yapan Fenerbahçe'de gönderilecek ilk isim belli oldu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
İsmail Kartal'ın gözüne bir türlü giremedi: Fenerbahçe'de ayrılacak ilk isim belli oldu

Süper Lig'de ön sıralarla puan farkını kapatmak isteyen Fenerbahçe'de kadro planlaması devam ediyor. Orta saha ve stopere takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertlilerde ayrılacak ilk isim de belli oldu.

DORGELES NENE'YLE YOLLAR AYRILACAK

Fanatik'te yer alan habere göre; Fenerbahçe'de bir türlü İsmail Kartal'ın gözüne giremeyen Dorgeles Nene ile yollar ayrılacak. Yabancı kontenjanında yer açmak isteyen sarı-lacivertliler, Malili futbolcuyu gözden çıkardı. Daha fazla süre bulmak isteyen Dorgeles Nene de ayrılığa sıcak bakıyor.

İsmail Kartal'ın gözüne bir türlü giremedi: Fenerbahçe'de ayrılacak ilk isim belli oldu - Resim : 1

20 MİLYON EURO İSTİYORLAR

Haberde ayrıca Bundesliga ekiplerinin Dorgeles Nene'yi yakından takip ettiği ifade edildi. Sarı-lacivertliler transfer için 20 milyon euro talep ediyor.

5 MAÇTA FORMA GİYEBİLDİ

Dorgeles Nene bu sezon Fenerbahçe formasıyla sadece 5 maçta forma giyebildi. Genç futbolcu 101 dakika sahada kalabildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe İsmail Kartal
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