Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Ibrahimovic Türkiye maçını yok saydı

Ibrahimovic Türkiye maçını yok saydı

Dünyaca ünlü eski futbolcu Zlatan Ibrahimovic ABD- Türkiye maçı sonrası çok konuşulacak açıklamalarda bulunurken Türkiye maçını da yok saydı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Ibrahimovic Türkiye maçını yok saydı

İsveçli futbol efsanesi Zlatan Ibrahimovic, ABD'nin Türkiye'ye yenilmesini önemsemedi ve Türkiye maçını yok saydı. "Grup aşamasında bir maç kaybetme lüksünüz olabilir" diyen İsveçli futbol adamı, asıl sınavın Bosna-Hersek maçı olduğunu vurguladı.

TÜRKİYE MAÇINI YOK SAYDI

Zlatan Ibrahimovic, ABD Milli Takımı'nın Türkiye'ye karşı aldığı mağlubiyeti küçümseyerek değerlendirdi.

Salih Özcan: Hedefimize ulaştıkSalih Özcan: Hedefimize ulaştık

Grup aşamasında bir yenilginin telafi edilebileceğini belirten İsveçli futbol adamı, o maçın asıl amacının yedek oyunculara süre vermek olduğunu söyledi:
Grup aşamasında bir maç kaybetme lüksünüz olabilir. Bu maç daha çok, şimdiye kadar oynamayan oyuncuları sahaya sürmek ve onlara süre vermekle ilgiliydi. Sonuç hiçbir şeyi değiştirmeyecek.

Ibrahimovic Türkiye maçını yok saydı - Resim : 2
ASIL SINAV BOSNA-HERSEK

Ibrahimovic'e göre ABD için gerçek turnuva şimdi başlıyor. Eski yıldız golcü, "Bosna-Hersek'e karşı farklı bir maç olacak. Kazanırsan üst tura çıkarsın, kaybedersen elenirsin. Asıl sınav da bu" sözleriyle ABD'nin kritik maçını değerlendirdi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Türkiye ABD Milli Takım Dünya Kupası
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro