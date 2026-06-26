Ibrahimovic Türkiye maçını yok saydı
Dünyaca ünlü eski futbolcu Zlatan Ibrahimovic ABD- Türkiye maçı sonrası çok konuşulacak açıklamalarda bulunurken Türkiye maçını da yok saydı.
İsveçli futbol efsanesi Zlatan Ibrahimovic, ABD'nin Türkiye'ye yenilmesini önemsemedi ve Türkiye maçını yok saydı. "Grup aşamasında bir maç kaybetme lüksünüz olabilir" diyen İsveçli futbol adamı, asıl sınavın Bosna-Hersek maçı olduğunu vurguladı.
TÜRKİYE MAÇINI YOK SAYDI
Zlatan Ibrahimovic, ABD Milli Takımı'nın Türkiye'ye karşı aldığı mağlubiyeti küçümseyerek değerlendirdi.
Grup aşamasında bir yenilginin telafi edilebileceğini belirten İsveçli futbol adamı, o maçın asıl amacının yedek oyunculara süre vermek olduğunu söyledi:
Grup aşamasında bir maç kaybetme lüksünüz olabilir. Bu maç daha çok, şimdiye kadar oynamayan oyuncuları sahaya sürmek ve onlara süre vermekle ilgiliydi. Sonuç hiçbir şeyi değiştirmeyecek.
ASIL SINAV BOSNA-HERSEK
Ibrahimovic'e göre ABD için gerçek turnuva şimdi başlıyor. Eski yıldız golcü, "Bosna-Hersek'e karşı farklı bir maç olacak. Kazanırsan üst tura çıkarsın, kaybedersen elenirsin. Asıl sınav da bu" sözleriyle ABD'nin kritik maçını değerlendirdi.