Herkes Alex de Souza derken Gençlerbirliği'nden ters köşe: İtalyanlar resmen duyurdu!

Gençlerbirliği'nde yeni teknik direktörün kim olacağı merak edilirken, başkent ekibi için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Alex de Souza'nın önerildiği ancak kulüp yönetiminin bu seçeneğe sıcak bakmadığı açıklanırken, Carlos Tevez iddiasının da yalanlanmasının ardından gözler yeni adaya çevrildi.

ALEX DE SOUZA'NIN ARDINDAN SÜRPRİZ İSİM

Metin Diyadin ile yollarını ayıran Gençlerbirliği, teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Daha önce Brezilya futbolunun önemli isimlerinden Alex de Souza'nın başkent ekibine önerildiği gündeme gelmişti.

Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak, Alex de Souza'nın kendilerine önerildiğini doğrulamış ancak bu seçeneğe sıcak bakmadıklarını açıklamıştı.

Carlos Tevez'in de takımın başına geçebileceği iddia edilmiş, ancak Çakmak bu haberleri yalanlamıştı.

İTALYAN BASININDAN BALLARDİNİ İDDİASI

TuttoMercatoWeb'in haberine göre Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevi için Davide Ballardini'yi gündemine aldı.

İddiaya göre kırmızı-siyahlı yönetim, 62 yaşındaki teknik adamın menajerleriyle temasa geçti. Tarafların anlaşmaya varmak için görüşmeler gerçekleştirdiği ve sürecin olumlu ilerlediği öne sürüldü.

BALLARDİNİ TÜRKİYE'YE Mİ GELİYOR?

Son olarak Serie B ekiplerinden Avellino'yu çalıştıran Ballardini, geçtiğimiz haziran ayında görevinden ayrıldı. Deneyimli teknik adamın şu anda boşta olduğu ve kariyerinde ilk kez İtalya dışında çalışmaya sıcak baktığı belirtildi.

Gençlerbirliği ile Ballardini arasındaki görüşmelerin anlaşmayla sonuçlanması halinde İtalyan teknik adam, kariyerinde ilk kez ülke dışında görev yapmış olacak.

KARİYERİNDE DİKKAT ÇEKEN TAKIMLAR VAR

Ballardini daha önce Cagliari, Pescara, Palermo, Lazio, Genoa, Bologna, Cremonese ve Sassuolo gibi İtalya'nın önemli kulüplerinde görev yaptı.

Gençlerbirliği'nde Alex de Souza ile başlayan teknik direktör adayları gündemi, Carlos Tevez'in ardından şimdi de Ballardini iddiasıyla yeni bir boyut kazandı. Gözler, kırmızı-siyahlı yönetimin teknik direktör tercihini ne zaman netleştireceğine çevrildi.