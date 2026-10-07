Galatasaray'ın şampiyonluk kupaları için haciz iddiası! Dursun Özbek'ten Taç Spor açıklaması

Galatasaray'da şampiyonluk kupalarıyla ilgili gündeme gelen haciz iddiası, sarı-kırmızılı camianın gündemine oturdu.

Taç Spor ile kulüp arasında geçmişten gelen alacak anlaşmazlığı nedeniyle Galatasaray'ın müzesinde bulunan şampiyonluk kupaları hakkında "hükmen muhafaza" işlemi uygulandığı öne sürüldü. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise Taç Spor ile aralarında hukuki bir sorun bulunduğunu doğruladı.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLUK KUPALARI İÇİN HACİZ İDDİASI

Sözcü'de Turan Yücel'in 23 Eylül tarihli haberinde, Galatasaray'ın kazandığı 26 lig şampiyonluğunu temsil eden kupalar hakkında "hükmen muhafaza" işlemi uygulandığı iddia edildi.

Haberde, söz konusu işlemin Galatasaray ile Taç Spor arasındaki geçmişten kalan bir anlaşmazlık nedeniyle gerçekleştirildiği aktarıldı. İddiaya göre süreç, 2015 yılında yapılan protokolden kaynaklanan yaklaşık 4 milyon dolarlık alacak üzerinden başlatıldı.

Kupalara ilişkin işlemin ardından şimdilik Galatasaray Müzesi'nde bulunan eserlerin yerinde durduğu, ancak alacağın tahsil edilememesi halinde haciz kapsamındaki kupaların fiilen alınarak yediemin deposuna götürülebileceği öne sürüldü.

DURSUN ÖZBEK'TEN TAÇ SPOR AÇIKLAMASI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün ekim ayı olağan divan kurulu toplantısında Taç Spor ile yaşanan anlaşmazlığa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özbek, "Taç Spor'u devraldığımız kişilerle bir problemimiz var, doğru. Mahkeme görüyoruz. Orada da bir alacakları var, Sevgili Ünal Ağabey döneminde verilen taahhüt var. Onun bir kısmı duruyor. Son derece haklıyız iddiamızda, hukuki boyutu var. Alakasız şekilde buradaki bir kalkışmaya giriştiler. O da olmadı." ifadelerini kullandı.

TAÇ SPOR CEPHESİ DE İDDİALARI DOĞRULADI

Gündeme gelen iddialara göre Taç Spor tarafı da Galatasaray'dan olan alacak ve başlatılan haciz işlemlerini doğruladı.

Galatasaray yönetimi ise yaşanan sürecin kulübün hisse devriyle ilgili geçmişten gelen hukuki anlaşmazlıktan kaynaklandığını belirtiyor.

26 ŞAMPİYONLUK KUPASI GÜNDEMDE

Galatasaray'ın 26 lig şampiyonluğunu temsil eden kupaların haciz işlemi kapsamında olduğuna yönelik iddia, konunun en dikkat çeken noktası oldu.

Kupalara ilişkin sürecin nasıl sonuçlanacağı, Taç Spor ile Galatasaray arasındaki hukuki sürecin seyrine bağlı olacak.

Sözcü yazarı Turan Yücel ise konuya ilişkin köşe yazısında Galatasaray'ın 121 yıllık tarihinde kazandığı 26 lig şampiyonluğu kupası hakkında haciz işlemi uygulandığını ileri sürdü ve kulüp yönetiminin konuya yaklaşımını eleştirdi.

Özbek'in divan kurulundaki açıklamalarıyla birlikte, Galatasaray ile Taç Spor arasındaki hukuki anlaşmazlık ve şampiyonluk kupalarıyla ilgili iddialar yeniden gündeme taşındı.