Dursun Özbek’ten Galatasaray için Avrupa hedefi: Başarıyı ve istikrarı taşıyacağız

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, RAMS Park'ta gerçekleştirilen ekim ayı olağan divan kurulu toplantısında kulübün gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Özbek, futbolda elde edilen ulusal başarıyı Avrupa'ya taşımak istediklerini belirterek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir mücadele ortaya koyacaklarını ifade etti.

"27. ŞAMPİYONLUK HEDEFİMİZ VAR"

Geçtiğimiz sezon kazanılan 26. şampiyonluğun büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirten Dursun Özbek, Galatasaray'ın yeni hedeflere odaklanması gerektiğini söyledi.

Özbek, "Geçtiğimiz sezon kazanılan 26. şampiyonluk, hepimiz için büyük bir gurur kaynağıdır. Galatasaray'da geçmişte kazanılan başarılar, yeni hedeflerin önüne geçemez. Önümüzde 27. şampiyonluk hedefimiz var. Üst üste 5. kez şampiyon olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın Türkiye'deki başarısını Avrupa'ya taşımak istediklerini vurgulayan Özbek, "En büyük hedeflerimizden biri de Türkiye'de yakaladığımız başarıyı ve istikrarı Avrupa'ya taşımaktır. Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın adına, tarihine ve hedeflerine yakışır bir mücadele ortaya koyacağız. Okan Buruk hocamıza, teknik ekibimize ve oyuncularımıza güveniyoruz" dedi.

121’İNCİ YILA VURGU

Ekim ayının Galatasaray açısından özel bir anlam taşıdığını belirten Özbek, kulübün kuruluş sürecine ve Ali Sami Yen ile arkadaşlarının ortaya koyduğu hedeflere dikkat çekti.

Özbek, "Ali Sami Yen ve arkadaşları, 121 yıl önce Galatasaray Lisesi'nde bugün milyonların peşinden gittiği büyük bir hayalin temelini attılar. O gün ortaya koyulan hedef, sadece spor kulübü kurmak değildi. Türk sporunda öncü olmak, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve Türk olmayan takımları yenmekti" diye konuştu.

Galatasaray'ın kendilerine emanet edilen mirası daha ileriye taşımak zorunda olduğunu söyleyen Özbek, kulübün 121. kuruluş yıl dönümünü de kutladı.

"HER YERDE İDDİALI OLMAK İSTİYORUZ"

Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün amatör branşlarında da hedefleri yükselttiklerini belirtti.

Özbek, "Mücadele ettiğimiz tüm branşlarda hedeflerimizi yükselttik. Galatasaray formasının bulunduğu her yerde iddialı olmak istiyoruz. Bizim için başarı, yalnızca sezon sonunda kazanılan kupalardan ibaret değil" ifadelerini kullandı.

Altyapıdan sporcu yetiştirmenin önemine de değinen Özbek, "Altyapılarımızdan sporcu yetiştirmek, gençlerimize Galatasaray forması taşıma fırsatı vermek ve kulübümüzü mali açıdan sürdürülebilir bir yapıya ulaştırmak zorundayız." dedi.

ASLANTEPE VADİSİ VE KEMERBURGAZ PROJELERİ

Galatasaray'ın geleceğine yönelik tesis çalışmalarının sürdüğünü aktaran Özbek, Aslantepe Vadisi projesine ve Kemerburgaz'daki tesislere ilişkin de bilgi verdi.

Özbek, "Aslantepe Vadisi projesinde çalışmalarımıza bakın. Galatasaray'a yakışan ve kulübün ihtiyacı olan bir proje için çalışmalarımıza ağırlık verdik. Kemerburgaz'daki tesislerimizde bir akademi binamızla beraber dört tane daha futbol sahamız devam ediyor" şeklinde konuştu.

Kemerburgaz'daki projede yaşanan gecikmenin kulüpten kaynaklanmadığını belirten Özbek, ilgili belediyeyle yürütülen süreçte mutabakata varıldığını söyledi.

"GALATASARAY'IN YARINLARINI HAZIRLAMAK İÇİN BURADAYIZ"

Galatasaray'ın sportif başarılarının yanı sıra mali ve kurumsal açıdan da güçlü bir geleceğe sahip olması gerektiğini vurgulayan Özbek, kulübün önündeki hedefleri anlattı.

Özbek, "Bir taraftan Türkiye'de ve Avrupa'da başarı yakalamak için mücadele ediyoruz. Diğer taraftan ise tesislerimizi tamamlamak, gelirlerimizi büyütmek ve Galatasaray'ın geleceğini daha sağlam temeller üzerine kurmak için çalışıyoruz. Biz günü kurtarmak için değil, Galatasaray'ın yarınlarını hazırlamak için buradayız" ifadelerini kullandı.

"GEÇMİŞİMİZ GÖSTERİYOR"

Yaklaşan yıllık olağan genel kurul toplantısının önemine de değinen Dursun Özbek, Galatasaray üyelerine birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

Özbek, "Genel kurullarımız, Galatasaray'ın demokratik geleneğinin ve ortak akılla yönetilme kültürünün en önemli unsurlarından biridir. Üyelerimizi bu toplantıya bekliyorum. Genel kurullar, Galatasaray'ın en önemli buluşma noktasıdır" dedi.

Galatasaray'ın farklı görüşlerin bir arada bulunduğu büyük bir camia olduğunu belirten Özbek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Elbette farklı düşüncelerimiz olacak. Eleştireceğiz ve tartışacağız. Galatasaray'ın daha iyi olması için fikirlerimizi söyleyeceğiz. Bunun üzerinde olan bir paydamız var, o da Galatasaray. Geçmişimiz bize Galatasaray'ın bir olduğunda başaracağını gösteriyor. 121 yıldır olduğu gibi bundan sonra hep birlikte çalışıp mücadele edeceğiz. Galatasaray'ı hak ettiği başarılara hep beraber taşıyacağız"