Harikasınız kızlar! Millilerimiz Avrupa Şampiyonası'nda namağlup finale çıktı
Türkiye 18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Macaristan'ı 3-1 mağlup ederek Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi.
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Türkiye 18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Macaristan ile karşı karşıya geldi.
MİLLİLER MACARİSTAN'I DA DEVİRDİ
Milli takım, Letonya'nın başkenti Riga'da Olimpik Spor Merkezi'nde oynanan karşılaşmayı 25-22, 25-6, 25-29 ve 25-19'luk setlerle 3-1 kazandı.
AYLİN UYSALCAN'DAN 23 SAYI
Millilerimizde Aylin Uysalcan kaydettiği 23 sayıyla maçın en değerli oyuncusu seçildi.
RAKİBİNİ BEKLİYOR
Şampiyonadaki 8 maçını da kazanan 18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde Fransa-İtalya yarı final karşılaşmasının galibiyle karşılaşacak.
DEV MAÇ 12 TEMMUZ PAZAR GÜNÜ
Final maçı, 12 Temmuz Pazar günü (yarın) TSİ 19.00'da aynı salonda oynanacak. Karşılaşma CEV'in resmi Youtube hesabından yayınlanacak.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi