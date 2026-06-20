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Halk TV Spor Hakan Çalhanoğlu: Kendimizle gurur duymalıyız

Hakan Çalhanoğlu: Kendimizle gurur duymalıyız

Paraguay mağlubiyeti sonrası milli takımda Hakan Çalhanoğlu açıklamalarda bulundu. Turnuvaya katıldıkları için gurur duymaları gerektiğini söyleyen Çalhanoğlu üzüntülerini dile getirdi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Hakan Çalhanoğlu: Kendimizle gurur duymalıyız
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Paraguay'a 1-0 kaybeden milli takımın gruplardan çıkma şansı kalmadı. Karşılaşmanın ardından kaptan Hakan Çalhanoğlu açıklamalarda bulundu.

Milli futbolcunun sözleri şu şekilde:

Şu an kelime bulmak kolay değil, zor! Buraya kadar biz getirdik! İki maçtır her şeyi denedik. Vuruyoruz olmuyor, denedik olmuyor... Şanssızlık yani... Adamlar ilk şutla golü buldu!

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"HERKES İÇİN TECRÜBE OLDU"

Biz genç takımız, daha çok turnuvamız olacak. Belki benim için son Dünya Kupası.... Herkes üzüldü, kahroldu! Denedik olmadı! Herkes için tecrübe oldu!

"KENDİMİZLE GURUR DUYMALIYIZ"

Kendimizle gurur duymalıyız, buralara kolay gelmedik! Nerelerden nerelere geldik... Elenmek kolay değil, insan kabullenemiyor! Futbol bazen acımasız! Bundan da ders çıkarmalıyız! Bir şutla yine maçı kaybettik!

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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