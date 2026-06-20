Hakan Çalhanoğlu: Kendimizle gurur duymalıyız

Paraguay'a 1-0 kaybeden milli takımın gruplardan çıkma şansı kalmadı. Karşılaşmanın ardından kaptan Hakan Çalhanoğlu açıklamalarda bulundu.

Milli futbolcunun sözleri şu şekilde:

Şu an kelime bulmak kolay değil, zor! Buraya kadar biz getirdik! İki maçtır her şeyi denedik. Vuruyoruz olmuyor, denedik olmuyor... Şanssızlık yani... Adamlar ilk şutla golü buldu!

"HERKES İÇİN TECRÜBE OLDU"

Biz genç takımız, daha çok turnuvamız olacak. Belki benim için son Dünya Kupası.... Herkes üzüldü, kahroldu! Denedik olmadı! Herkes için tecrübe oldu!

"KENDİMİZLE GURUR DUYMALIYIZ"

Kendimizle gurur duymalıyız, buralara kolay gelmedik! Nerelerden nerelere geldik... Elenmek kolay değil, insan kabullenemiyor! Futbol bazen acımasız! Bundan da ders çıkarmalıyız! Bir şutla yine maçı kaybettik!