Arda Güler: Utanç duyuyoruz

2026 FIFA Dünya Kupası'nda A Milli Futbol Takımımız, 10 kişi kalan Paraguay'a tek golle mağlup oldu.

Bu sonuçla birlikte gruptaki ikinci maçını da kaybeden milliler turnuvaya erken veda etti. Son maçta ABD'yle karşılaşacak millilerin gruptan çıkma şansı kalmadı.

"UTANÇ DUYUYORUZ"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Arda Güler, "Gerçekten söylenecek çok fazla şey yok! Çok üzgünüz, utanç duyuyoruz. Tüm halkımızdan özür dileriz! Bundan sonraki turnuvalarda elimizden geleni yapacağız.! Ben de her turnuvada unutturabilmek için elimden geleni yapacağım! Çok büyük takımlarda oynuyoruz, böyle olmamalıydı! Özür dileriz" dedi.

"SAHADA İSTEDİĞİMİZİ YAPAMADIK"

Genç yıldız konuşmasının devamında "Arkadaşlıkla ilgili bir sorun yok! Sadece sahada istediğimizi yapamadık, gol atamadık! Özür dileriz!" sözlerini sarf etti.