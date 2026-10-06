Hacıosmanoğlu onay verdi TFF harekete geçti: Türk futbolunda yeni dönem!

Türk futbolunda hakemlik tartışmaları sürerken Türkiye Futbol Federasyonu cephesinden dikkat çeken bir hamle geldi. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Süper Lig maçlarında yabancı hakem formülünü gündemine aldığı ve uluslararası futbolun önemli isimleriyle görüşmeye hazırlandığı belirtildi.

GÖZLER HACIOSMANOĞLU'NUN ATACAĞI ADIMDA

Merkez Hakem Kurulu soruşturması sonrası Türk futbolunda yaşanan kriz gündemdeki yerini korurken, Süper Lig'de karşılaşmaları yönetecek hakemler konusunda yeni bir formül ortaya çıktı.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve hakem Yasin Kol'un tutuklu yargılandığı süreçte TFF'nin nasıl bir yol izleyeceği merak edilirken, federasyon yönetiminin yabancı hakem seçeneği üzerinde çalıştığı iddia edildi.

FIFA VE UEFA'NIN ÖNEMLİ İSİMLERİYLE GÖRÜŞÜLECEK

Fanatik'in haberine göre TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Süper Lig'de yabancı hakem görevlendirilmesi konusunda FIFA ve UEFA'nın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Hacıosmanoğlu'nun FIFA Başkanı Gianni Infantino, FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina ve UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti ile görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.

YABANCI HAKEM İÇİN DESTEK İSTENİLECEK

Yapılması planlanan görüşmelerin ana gündem maddesinin Türk futbolunda son dönemde yaşanan hakemlik krizi olması bekleniyor.

TFF'nin FIFA ve UEFA'dan mevcut süreçle ilgili destek talep edeceği ve görüşmelerin ardından Süper Lig'de görev yapabilecek yabancı hakemlerin belirlenmesi konusunda yol haritası oluşturulacağı ileri sürüldü.

HACIOSMANOĞLU İSTİFA EDECEK Mİ?

Öte yandan TFF'de gündemin bir diğer önemli başlığı ise olağanüstü seçimli genel kurul süreci.

Federasyonda cuma günü seçim gündemiyle ilgili toplantı yapılması beklenirken, geçtiğimiz günlerde istifa etmeyeceğini açıklayan Hacıosmanoğlu'nun bu kararında herhangi bir değişiklik olmadığı belirtildi.

"KOKUŞMUŞLUĞU BANA MAL ETMEYE KALKMASINLAR"

Hacıosmanoğlu, geçtiğimiz günlerde Hürriyet'e yaptığı açıklamada görevini bırakacağı yönündeki iddialara da yanıt vermişti.

TFF Başkanı, Türk futbolundaki mevcut sorunlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Hiç kimse, 100 küsur yıllık Türkiye Futbol Federasyonu'nun ve 15, 20, belki 30 yıllık futbol kokuşmuşluğunu ve ahlaksızlığını, iki yıllık başkanlığımda bana ve yönetim kurulundaki arkadaşlarıma mal etmeye kalkmasın!" ifadelerini kullanmıştı.

Yabancı hakem formülünün hayata geçirilip geçirilmeyeceği ve FIFA ile UEFA görüşmelerinden nasıl bir sonuç çıkacağı ise önümüzdeki süreçte netlik kazanacak.