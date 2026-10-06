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Halk TV Spor Beşiktaş'a İngiltere'den müjde: Transferi için onay çıktı

Beşiktaş'a İngiltere'den müjde: Transferi için onay çıktı

İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United, 27 yaşındaki orta sahası Joe Willock'un transferi için onay verdiği iddia edildi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Beşiktaş'a İngiltere'den müjde: Transferi için onay çıktı

Geçtiğimiz transfer döneminde kadrosunu güçlendiren siyah-beyazlılar, Ocak ayı transfer döneminde de kadrosunu güçlendirmeye devam etmek istiyor.

Siyah-beyazlılar, kış ayı transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için şimdiden transfer listesindeki adaylarını belirledi.

Başkan Serdal Adalı, Newcastle United'dan Joe Willock'u kadroya katmak istediklerini geçtiğimiz yaz transfer döneminde duyurmuştu.

İNGİLTERE'DEN MÜJDELİ HABER GELDİ

İngiltere'den siyah-beyazlıları sevindirecek haber geldi. NTV Spor'un haberine göre, siyah-beyazlı Ada ekibi yıldız orta sahadan bonservis geliri elde etmek için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldığı öğrenildi.

ITALIANO ÇOK İSTİYOR

Beşiktaş'ın başarılı teknik direktörü Vincenzo Italiano'nun yoğun isteği üzerine geçtiğimiz yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için uğraşan Başkan Serdal Adalı bu haber üzerine yeniden harekete geçerek transferi bu sefer başarıyla tamamlamak istiyor.

DEĞERİ 14 MİLYON EURO

27 Yaşındaki İngiliz orta sahanın transfermarkt değerine göre 14 milyon euro bonservis değeri bulunuyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Beşiktaş Serdal Adalı Vincenzo Italiano
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