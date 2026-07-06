Haaland davul çaldı bir yıldız defteri kapattı: Vikingler 4 nala

2026 Dünya Kupası'nda Vikingler yoluna 4 nala devam ediyor. Dünya Kupası devi Brezilya'yı Haaland'ın golleriyle deviren Norveç, çeyrek finalde İngiltere'nin rakibi oldu. Brezilya evine dönerken, bir yıldız da defteri kapattı.

Maça etkili başlayan Norveç, 3. dakikada golü bulmasına rağmen ofsayt kararı çıktı. Odegaard, sağ taraftan hareketlenen Sörloth'a pas verdi ve oyuncunun penaltı noktasına çevirdiği topa Berg, yaptığı vuruşla ağları havalandırdı. Ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

14. dakikada Brezilya, penaltı atışından yararlanamadı. Cunha, 9. dakikada penaltı noktasında Ajer'in kayarak müdahalesiyle yerde kaldı ancak hakem oyunu devam ettirdi. Pozisyon VAR tarafından incelendi ve hakem Elfath, penaltı kararı verdi. Guimaraes, sağ köşeye doğru vuruşunu yaptı ve kaleci Nyland, gole izin vermedi.

79. dakikada Norveç, 1-0 öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Schjelderup, Danilo'dan sıyrılarak sol çizgiden kale sahası önünde ortasını yaptı. Topa yükselen Haaland, kafa vuruşunda meşin yuvarlağı sağ köşeden ağlarla buluşturdu.

90. dakikada Norveç, Haaland'ın ikinci golüyle skoru 2-0'a getirdi. Sol çizgide topla buluşan Schjelderup'un ceza sahası dışı sol çapraza verdiği pası alan Haaland, topu önüne aldıktan sonra yerden sert vurdu. Top, sağ alt köşeden filelerle buluştu.

90+10'da Brezilya'da Neymar penaltıdan farkı bire indirdi. Casemiro, ceza sahası içinde Ostigard tarafından yüzüne aldığı darbeyle yerde kaldı ve maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Kazanılan penaltıda topun başına geçen Neymar, sağ köşeden topu ağlarla buluşturdu.

Maçta başka gol olmayınca Norveç, Brezilya'yı 2-1 yendi ve çeyrek finale yükseldi.

Norveçliler maçtan sonra geleneksel kutlamasını yaparken davulu golleri atan Haaland çaldı.

BREZİLYA-NORVEÇ: 1-2

Stat: New York New Jersey

Hakemler: Ismail Elfath, Corey Parker, Kyle Atkins (ABD)

Brezilya: Alisson, Gabriel, Marquinhos, Danilo, Santos, Casemiro, Guimaraes (Dk. 79 Ederson), Vinicius, Cunha (Dk. 58 Endrick), Martinelli (Dk. 67 Neymar), Rayan (Dk. 68 Danilo)

Norveç: Nyland, Heggem, Ryerson (Dk. 63 Aursnes), Ajer, Wolfe (Dk. 90 Ostigard), Berge, Berg, Odegaard, Nusa (Dk. 46 Schjelderup), Sörloth (Dk. 46 Bobb), Haaland

Goller: Dk. 79 ve Dk. 90 Haaland, Dk. 90+10 Neymar (penaltı) (Brezilya)

Sarı Kart: Dk. 90 Neymar (Brezilya)

NEYMAR VEDA ETTİ

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Norveç'e 2-1 yenilerek turnuvaya veda eden Brezilya'da yıldız futbolcu Neymar, milli takımından emekli olduğunu duyurdu.

New York New Jersey Stadı'nda maç sonrasında milli takım kariyeriyle ilgili Brezilya basınından Globo'ya konuşan Neymar, "Denedim ama sona erdi. Burada noktayı koydum." ifadelerini kullandı.

34 yaşındaki forvet, milli takım kariyerini 130 maçta attığı 80 golle "Sambacılar"ın en çok gol atan oyuncusu olarak noktaladı. (AA)