10 kişiyle zafer 11 kişiyle keder

İngiltere, 2026 Dünya Kupası'nda ev sahiplerinden Meksika'yı son 16 turunda eleyerek çeyrek finale çıktı. Maçın sonundaki fotoğraf 1 zafer 1 kederi anlattı. İngiltere son yarım saati 10 kişiyle oynamasına rağmen kazanmayı başardı.

İngiltere'nin ilk golü 36. dakikada geldi. Saka'nın sağdan ortaladığı topu arka direkte Bellingham kafayla ağlara gönderdi: 0-1

38. dakikada skor 2-0 oldu. Meksika'nın çıkarken orta sahada kaptırdığı topla başlayan atakta Bellingham topu sağdan bindiren Kane'e verdi, Kane kaleye vurmak yerine içeri çevirince Bellingham topu altı pastan filelerle buluşturdu.

42. dakikada Meksika'nın golü geldi. Sol taraftan kullanılan serbest vuruşta Konsa'nın uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Quinones sert bir vuruşla skoru 2-1'e getirdi.

58. dakikada İngiltere penaltı kazandı. Kane'in kafayla indirdiği topla Gordon ceza sahasına girmek isterken kaleci Rangel'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. 60. dakikada topun başına geçen Kane topu filelerle buluşturdu: 1-3

68. dakikada bir penaltı kararı daha çıktı. 66. dakikada Kane'in ceza sahası içinde topu uzaklaştırmak isterken Gutierrez'e yaptığı müdahalenin ardından VAR incelemesi sonunda hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Raul Jimenez, 69. dakikada farkı 1'e indirdi: 2-3

Maçı 3-2 kazanan İngiltere, çeyrek finalde Norveç'in rakibi oldu.

İngiltere'nin golcü oyuncusu Harry Kane, Dünya Kupası kariyerinde 14 gole ulaşarak en golcü oyuncular arasına adını yazdırdı

Meksika'ya attığı golle 2026 Dünya Kupası'ndaki 5. golüne imza atan İngiliz oyuncu; Hırvatistan (2), Panama, Demokratik Kongo'nun ardından Meksika'yı da boş geçmedi.

Dünya Kupası'ndaki toplam gol sayısını 14'e yükselterek Alman futbolcu Gerd Müller'le aynı sırayı paylaşırken en golcü 6 oyuncudan biri oldu.

Kane ayrıca bu sezon kulüp ve milli takım kariyerindeki 73. golünü attı.

MEKSİKA-İNGİLTERE: 2-3

Stat: Mexico City

Hakemler: Alireza Faghani, George Lakrindis, Andrew Lindsay (Avustralya)

Meksika: Rangel, Sanchez (Dk. 79 Fidalgo), Montes (Dk. 46 Edson Alvarez), Vasquez, Gallardo, Mora (Dk. 61 Gimenez), Lira, Romo (Dk. 61 Gutierrez), Alvarado, Quinones (Dk. 81 Martinez), Raul Jimenez

İngiltere: Pickford, Quansah, Konsa, Guehi, O'Reilly (Dk. 75 Spence), Anderson (Dk. 75 Burn), Rice, Saka (Dk. 57 Stones), Bellingham, Gordon, Kane (Dk. 90 Rogers)

Goller: Dk. 36 ve Dk. 38 Bellingham, Dk. 60 Kane (Penaltıdan) (İngiltere), Dk. 42 Quinones Dk. 69 Raul Jimenez (Penaltıdan) (Meksika)

Kırmızı kart: Dk. 54 Quansah (İngiltere)

Sarı kartlar: Dk. 1 Rice, Dk. 68 Guehi, Dk. 72 O'Reilly, Dk. 90+8 Henderson (Kulübede) (İngiltere), Dk. 71 Sanchez, Dk. 90+8 Vazquez (Meksika) (AA)