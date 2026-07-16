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Güle güle Icardi: Yerine gelecek golcü belli oldu bile

Galatasaray yönetimi sonunda Mauro Icardi'ye veda etti. Arjantinli futbolcunun yerine gelecek golcü belli oldu bile.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Güle güle Icardi: Yerine gelecek golcü belli oldu bile

Galatasaray, sözleşmesinin bitmesinin ardından kayıplara karışan Mauro Icardi'nin menajeriyle yapılan görüşmelerden de bir türlü sonuç alamayınca sonunda "Güle güle" dedi. Arjantinli'nin yerine gelecek golcünün belli olduğu öğrenildi.

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Icardi, yönetimin kendisine yaptığı yeni teklifi kabul etmedikten sonra çıktığı tatilden bir türlü dönmedi. Icardi'nin Miami'de tatilde olduğu belirtilirken, menajeriyle başkan Dursun Özbek'in yaptığı görüşmede de ilerleme kaydedilemedi. Sonunda sarı kırmızılı kulüp Icardi'ye veda etti. Yapılan açıklama şöyle:
"Sevgili Mauro,
Bugün ayrılıktan değil, mirastan söz ediyoruz.
Artık Galatasaray formasını giymiyor olman, kalbimizdeki yerini değiştirmeyecek. Çünkü sen, 7’den 70’e her Galatasaraylının gönlünde taht kurdun.
Attığın goller, yaşadığın gol krallıkları, kırdığın rekorlar ve kaldırdığın kupalar bir yana; Galatasaray tutkusunu yaşadın ve milyonlara yaşattın.
Sen artık yalnızca kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıran değil, Galatasaray’ın unutulmaz efsaneleri arasında sonsuza dek yaşayacak bir değersin.
Bir nesli Galatasaraylı yapan sevgili kaptan, bugün çocuklar “Galatasaraylıyım.” demekten gurur duyuyorsa bunda senin de büyük payın var.
Tüm Galatasaraylılar biliyor…
Böyle bir aşk unutulmaz."

21 YAŞINDAKİ GOLCÜ İDDİASI

Galatasaray'ın Mauro Icardi'nin yerine Fransa'nın St. Etienne takımında forma giyen 21 yaşındaki Lucas Stassin için harekete geçtiği ileri sürüldü.

Güle güle Icardi: Yerine gelecek golcü belli oldu bile - Resim : 2
Belçikalı oyuncunun yaşı nedeniyle TFF'nin 10+4 kontenjanına uygun olması da transferin nedenlerinden biri.
1.83 boyundaki Stassin geçen sezon takımında 35 maçta 11 gol attı.
Daha önce Belçika'nın genç milli takımlarında forma giyen Stassin, 1 kez de A milli oldu.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Galatasaray Mauro Icardi
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