Galatasaray 8 gün önce yollarını ayırdı: Yerine getirilen isim açıklandı
Neşve Büyükbayram'la yollarını ayıran Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nda menajerlik görevine Gizem Giraygil Varol getirildi.
Sultanlar Ligi ekiplerinden Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nın yeni menajeri belli oldu. Sarı-kırmızılılar göreve Gizem Giraygil Varol'u getirdi.
GİZEM GİRAYGİL VAROL MENAJERLİĞE GETİRİLDİ
Galatasaray'dan konuya dair yapılan açıklamada "Galatasaray Daikin Kadın Voleybol A Takım Menajeri görevine Gizem Giraygil Varol getirilmiştir. Kendisine hoş geldin der, yeni görevinde başarılar dileriz" denildi.
NEVŞE BÜYÜKBAYRAM'LA YOLLAR 8 GÜN ÖNCE AYRILMIŞTI
Sarı-kırmızılılar 8 gün önce takım menajeri Neşve Büyükbayram'la yollarını ayırmıştı. Yapılan ayrılık açıklamasında "Kulübümüzün Voleybol Şubesi’nde 2023-2024 sezonunda İdari Menajer Yardımcılığı görevini yürüten, 2024-2025 sezonundan itibaren Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takım Menajeri olarak görev yapan Neşve Büyükbayram’a bugüne kadar verdiği hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verilmişti.