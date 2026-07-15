Galatasaray 8 gün önce yollarını ayırdı: Yerine getirilen isim açıklandı

Sultanlar Ligi ekiplerinden Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nın yeni menajeri belli oldu. Sarı-kırmızılılar göreve Gizem Giraygil Varol'u getirdi.

GİZEM GİRAYGİL VAROL MENAJERLİĞE GETİRİLDİ

Galatasaray'dan konuya dair yapılan açıklamada "Galatasaray Daikin Kadın Voleybol A Takım Menajeri görevine Gizem Giraygil Varol getirilmiştir. Kendisine hoş geldin der, yeni görevinde başarılar dileriz" denildi.

NEVŞE BÜYÜKBAYRAM'LA YOLLAR 8 GÜN ÖNCE AYRILMIŞTI

Sarı-kırmızılılar 8 gün önce takım menajeri Neşve Büyükbayram'la yollarını ayırmıştı. Yapılan ayrılık açıklamasında "Kulübümüzün Voleybol Şubesi’nde 2023-2024 sezonunda İdari Menajer Yardımcılığı görevini yürüten, 2024-2025 sezonundan itibaren Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takım Menajeri olarak görev yapan Neşve Büyükbayram’a bugüne kadar verdiği hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verilmişti.