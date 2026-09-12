Guardiola'nın menajeri Trabzonspor'u açıkladı

Son olarak Manchester City’i çalıştıran İspanyol teknik direktör Pep Guardiola’nın adı Trabzonspor ile anılmaya başlamıştı.

Manchester City’deki uzun ve başarılarla dolu kariyerinin ardından kulüpten ayrılan başarılı teknik direktörün yeniden takım çalıştırıp çalışmayacağı merak konusu olmuştu.

GUARDIOLA’NIN MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Pep Guardiola’nın menajeri Josep Maria Orobitg, Arap basınından Winwin portalına bu iddialara yanıt verdi.

Tecrübeli teknik adamın sahalara geri döneceği yönündeki söylentileri kesin bir dille yalanlayan Orobitg, Trabzonspor iddialarına da değindi.

Orobitg, "Pep bu sezon hiçbir kulüp veya milli takımı çalıştırmayacak." ifadelerini kullandı.

Yapılan bu açıklama ile birlikte, adı Trabzonspor ile anılan Pep Guardiola’nın bu sezon herhangi bir takım çalıştırmayacağı da kesinleşmiş oldu.

GUARDIOLA'NIN BAŞARILARLA DOLU MANCHESTER CITY KARİYERİ

Pep Guardiola, 2016 yılında başına geçtiği Manchester City'de kulüp tarihinin en başarılı dönemlerinden birine imza attı. İspanyol teknik adam, 10 yıllık görev süresi boyunca İngiliz ekibine toplam 20 kupa kazandırarak City tarihinin en fazla kupa kazanan teknik direktörü oldu.

Guardiola yönetimindeki Manchester City, Premier League'de 6 kez şampiyonluk yaşarken, 2023 yılında kulüp tarihinin ilk UEFA Şampiyonlar Ligi zaferini elde etti. Aynı sezon Premier League ve FA Cup'ı da kazanan City, Şampiyonlar Ligi'yle birlikte tarihi üçlemeye ulaştı.

City, 2017-18 sezonunda Premier League'i 100 puanla tamamlayarak lig tarihinin puan rekorunu kırdı. Bir sonraki sezon ise Premier League, FA Cup, League Cup ve Community Shield'ı kazanarak İngiltere'de aynı sezon dört büyük yerel kupayı kazanan ilk takım oldu.

Guardiola'nın dönemindeki bir diğer tarihi başarı ise 2023-24 sezonunda geldi. Manchester City, İngiltere'de üst üste dört lig şampiyonluğu yaşayan ilk takım oldu.

Böylece Guardiola, Manchester City'yi yalnızca İngiltere'nin değil, Avrupa futbolunun da en istikrarlı takımlarından biri haline getirirken, kulübün tarihindeki en başarılı teknik direktör olarak yerini aldı.