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Selçuk İnan'a Galatasaray maçı öncesi kötü haber

Kocaelispor teknik direktörü Selçuk İnan'a Galatasaray maçı öncesi kötü haber geldi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Selçuk İnan'a Galatasaray maçı öncesi kötü haber

Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray, sahasında Kocaelispor ile karşılaşacak.

13 Eylül Pazar günü RAMS Park’ta oynanacak mücadele, saat 20.00’de başlayacak.

GALATASARAY 3 MAÇTIR KOCAELİSPOR’U YENEMEDİ

Galatasaray, Kocaelispor karşısında son 3 lig maçında galibiyet yaşayamadı.

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Rakibini son olarak 21 Eylül 2008'de deplasmanda 4-1 yenen sarı-kırmızılılar, 22 Şubat 2009'da İstanbul'da oynanan karşılaşmayı 5-2 kaybetti.

Kocaelispor'un 16 yıllık aranın ardından Süper Lig'e döndüğü geçen sezon iki ekip yeniden karşılaştı. Kocaeli'deki maçı ev sahibi ekip 1-0 kazanırken, İstanbul'daki müsabaka 1-1 berabere sonuçlandı.

SELÇUK İNAN’A KÖTÜ HABER

Kocaelispor teknik direktörü Selçuk İnan’a Galatasaray maçı öncesi kötü haber geldi.

Kocaelispor'da tedavileri ile hazırlık süreçleri devam eden Jovanovic, Petkovic ve Rivas'ın karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

Deneyimli teknik adam 3 futbolcudan faydalanamayacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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