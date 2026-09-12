Selçuk İnan'a Galatasaray maçı öncesi kötü haber
Kocaelispor teknik direktörü Selçuk İnan'a Galatasaray maçı öncesi kötü haber geldi.
Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray, sahasında Kocaelispor ile karşılaşacak.
13 Eylül Pazar günü RAMS Park’ta oynanacak mücadele, saat 20.00’de başlayacak.
GALATASARAY 3 MAÇTIR KOCAELİSPOR’U YENEMEDİ
Galatasaray, Kocaelispor karşısında son 3 lig maçında galibiyet yaşayamadı.
Rakibini son olarak 21 Eylül 2008'de deplasmanda 4-1 yenen sarı-kırmızılılar, 22 Şubat 2009'da İstanbul'da oynanan karşılaşmayı 5-2 kaybetti.
Kocaelispor'un 16 yıllık aranın ardından Süper Lig'e döndüğü geçen sezon iki ekip yeniden karşılaştı. Kocaeli'deki maçı ev sahibi ekip 1-0 kazanırken, İstanbul'daki müsabaka 1-1 berabere sonuçlandı.
SELÇUK İNAN’A KÖTÜ HABER
Kocaelispor teknik direktörü Selçuk İnan’a Galatasaray maçı öncesi kötü haber geldi.
Kocaelispor'da tedavileri ile hazırlık süreçleri devam eden Jovanovic, Petkovic ve Rivas'ın karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.
Deneyimli teknik adam 3 futbolcudan faydalanamayacak.