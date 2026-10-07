A Milli Takım'da üst üste başarısız sonuçlardan sonra teknik direktör Vincenzo Montella'nın biletinin kesildiği ileri sürüldü. Görevden alınacağı iddia edilen Montella bakın nereden çıktı. Mesajını fotoğrafla verdi.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetiminin İtalyan teknik adamla yolları ayırma kararı aldığı iddia edilirken, kendisine 5 aylık maaşının tazminat olarak ödeneceği belirtildi.

Montella'nın 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor. O nedenle sadece 5 aylık tazminatı kabul edip, etmeyeceği merak konusu olurken, Montella mesajını paylaştığı bir fotoğrafla verdi.

MONTELLA'DAN "İŞ BAŞINDAYIM" MESAJI

Vincenzo Montella, Ümit Milli Takım'ın 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki sekizinci ve son maçında Macaristan ile 0-0 berabere kaldığı maçı izledi ve paylaşım yaptı.

Montella bu paylaşımında atletik performans antrenörü Pierpaolo Polino, analist Massimo Crivellaro, yardımcı antrenörleri Russo Daniele, Hakan Balta, Okan Aydıner ve Ozan Özerkan'ı da etiketledi.



İtalyan teknik adam böylece "İş başındayım" mesajını verdi.

Ümit milliler, grup maçlarının bitimine bir hafta kala Ukrayna ile Macaristan'da oynanan maçta 2-2 berabere kalarak grubunu ikinci sırada tamamladı.

Montella Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşmayı TFF Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Akçay'la birlikte izledi.

2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası elemelerinde dokuz grup birincisi ile gruplardaki en iyi ikinci takım doğrudan finallere katılmaya hak kazanıyor. Kalan sekiz ikinci takım ise finallere katılma hakkı elde edebilmek için 13-17 Kasım tarihlerinde play-off maçları oynayacak.