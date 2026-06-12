Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım dönemi somut adımlarla başladı. Sarı-lacivertli kulüp, Chobani Stadı Maraton Alt E Tribünü'ndeki yaklaşık 370 VIP koltuğun standart tribün koltuk düzenine çevrileceğini resmen açıkladı.

GEÇEN SEZON BÜYÜK TEPKİ TOPLAMIŞTI

Fenerbahçe taraftarı geçen sezon VIP bölümle ilgili sık sık şikayette bulunmuştu.

Kulübün açıklamasına göre karar, kongre üyeleri ve taraftardan gelen bildirimler doğrultusunda alındı. Maraton Alt E Blok'taki özel VIP bölümün tribün bütünlüğünü bozduğu ve stadyum atmosferini olumsuz etkilediği tespit edildi.

Fenerbahçe'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Chobani Stadyumu'nda daha güçlü ve bütüncül bir tribün atmosferinin oluşturulması amacıyla Maraton Alt E Blok'un mevcut yapısına ilişkin çalışma başlatılmıştır.

KOMBİNE SAHİPLERİYLE YÜZ YÜZE GÖRÜŞME

Kulüp temsilcileri, ilgili bölümdeki kombine sahipleriyle birebir görüşerek planlanan düzenleme hakkında bilgilendirme yaptı. Kombine sahiplerinin önemli bir bölümünün bu değişikliği anlayışla karşıladığı ve kulübün hedeflerine destek verdiği aktarıldı.

120. YILDA ŞAMPİYONLUK HEDEFİ

Kulüp açıklamasında bu adımın, Fenerbahçe'nin 120. yılında hedeflediği şampiyonluk yolunda daha coşkulu ve birleşik bir tribün yaratma çabasının parçası olduğu vurgulandı. Yıldırım yönetiminin ilk kararının sahadan değil tribünden çıkması ise taraftara verilen önceliğin açık bir göstergesi olarak değerlendirildi.