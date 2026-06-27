Galatasaray'ın planı ortaya çıktı: Kafaları karıştırmaya çalışıyorlar

Galatasaray'ın planı ortaya çıktı. Usta gazeteci Süleyman Rodop'un aktardığına göre Kulüpler Birliği toplantısında kapsamlı bir taslak metin oluşturuldu.

Taslakta yabancı oyuncu kuralının geçen sezonki şekliyle korunması talebi, harcama limitlerine ilişkin itirazlar ile hakem ve VAR uygulamalarına dair beklentiler yer aldı.

KAVUKÇU: "KAFALARI KARIŞTIRMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Rodop'un Galatasaray yöneticisi Abdullah Kavukçu ile yaptığı görüşmeden çarpıcı açıklamalar yansıdı. Kavukçu'nun iç çekişmelere ilişkin iddialara sert yanıt verdiği öğrenildi:

Sayın Eray Yazgan, geçen sene de Sportif A.Ş listesinde yer aldı bu sene de yer aldı. Ne gibi sorun olabilir? Bizim kafamızı karıştırmaya çalışıyorlar. Galatasaray için yapacağımız projeleri arka plana atmaya çalışıyorlar.

Süleyman Rodop Galatasaray'ın planını açıkladı

"DAHA BÜYÜK İSİMLER GELECEK"

Kavukçu, transfer takvimini de netleştirdi:

Şu limitler ve yabancı kuralı çözülsün, daha sonra düşündüğümüz oyuncularla masaya oturacağız ve takviyelerimizi yapacağız.

Rodop ise bu sözleri şu yorumla noktaladı: Galatasaray daha büyük isimler alacak.