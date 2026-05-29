Gelecek sezon için forvet takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, gündeme yıldız isimleri aldı.

Sarı-lacivertlilerde Vedat Muriqi transferi için flaş bir gelişme yaşandı.

AZİZ YILDIRIM ANLAŞTI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, Vedat Muriqi ile anlaşma sağladı.

La Liga'da attığı 23 golle gol krallığında 2. olan Muriqi için Mallorca, 18 milyon euro istedi.

KOLAYLIK TALEP EDECEK

Kosovalı yıldız, Mallorca yönetimi ile görüşme yapacak ve kulüpten transfer sürecinin kolaylaşması adına bonserviste indirim ve kolaylık isteyecek.

GALATASARAY'I REDDETTİ!

Ayrıca 32 yaşındaki golcü oyuncunun Galatasaray'ın teklifini reddettiği ve teklif için teşekkür ettiği ifade edildi.

FENERBAHÇE 2. KEZ KAZANDI

2019-2020 sezonunun başında Galatasaray ve Fenerbahçe Vedat Muriqi transferi için yine karşı karşıya gelmiş ve Muriqi Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.