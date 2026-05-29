Galatasaray'ı reddetti Fenerbahçe'yi seçti
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın girdiği Vedat Muriqi yarışında kazanan sarı-lacivertliler oldu. Aziz Yıldırım ile anlaşma sağlayan Muriqi, sarı-kırmızılıların teklifini reddetti. İki takım daha önce de bu transfer için karşı karşıya gelmişti.
Gelecek sezon için forvet takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, gündeme yıldız isimleri aldı.
Sarı-lacivertlilerde Vedat Muriqi transferi için flaş bir gelişme yaşandı.
AZİZ YILDIRIM ANLAŞTI
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, Vedat Muriqi ile anlaşma sağladı.
La Liga'da attığı 23 golle gol krallığında 2. olan Muriqi için Mallorca, 18 milyon euro istedi.
KOLAYLIK TALEP EDECEK
Kosovalı yıldız, Mallorca yönetimi ile görüşme yapacak ve kulüpten transfer sürecinin kolaylaşması adına bonserviste indirim ve kolaylık isteyecek.
GALATASARAY'I REDDETTİ!
Ayrıca 32 yaşındaki golcü oyuncunun Galatasaray'ın teklifini reddettiği ve teklif için teşekkür ettiği ifade edildi.
FENERBAHÇE 2. KEZ KAZANDI
2019-2020 sezonunun başında Galatasaray ve Fenerbahçe Vedat Muriqi transferi için yine karşı karşıya gelmiş ve Muriqi Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.