Aziz Yıldırım ilk golcüsüyle el sıkıştı: Yıldız futbolcu imzayı atacak

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, olağanüstü genel kurul öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. İlk takviyeyi forvet hattına yapacağını duyuran Aziz Yıldırım, anlaşmayı yaptı.

VEDAT MURIQI'YLE ANLAŞMAYA VARILDI

HT Spor'da yer alan habere göre; Aziz Yıldırım, Mallorca'yla küme düşen Vedat Muriqi''yle el sıkıştı. Yıldırım, göreve gelmesi halinde Kosovalı futbolcu yeniden Fenerbahçe formasını giyecek.

"İKİ SANTRFORUN DA İSİMLERİ BELLİ"

Aziz Yıldırım geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "İki tane santrfor alacağız. İki santrforun da isimleri belli. Onlarla ve kulüplerle görüşmeler devam ediyor. Ben yurt dışına gidiyorum. Onların menajerleri gelecek, benimle buluşacaklar, onlarla son konuşmaları yapacağım. Bu isimleri seçimden önce açıklarız" demişti.

37 MAÇTA 23 GOL VE 1 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Mallorca formasıyla 37 maça çıkan Vedat Muriqi, 3 bin 137 dakika sahada kaldı. Deneyimli yıldız bu sürede 23 gol ve 1 asist kaydetti.

FENERBAHÇE'YE 21 MİLYON EURO KAZANDIRDI

2019-2020 yılında Fenerbahçe forması giyen Vedat Muriqi, daha sonrasında Lazio'nun yolunu tuttu. Kosovalı futbolcu, 21 milyon euro bonservis kazandırdı.