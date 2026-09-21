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Galatasaray'da sakatlık depremi

Galatasaray'da Roland Sallai, sakatlığı nedeniyle Macaristan aday kadrosundan çıkarıldı.

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Galatasaray'da sakatlık depremi
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Galatasaray'ın Macar oyuncusu Roland Sallai için Macaristan Milli Takımı'ndan açıklama geldi. Tecrübeli oyuncunun sakatlık sebebiyle kadrodan çıkarıldığı açıklandı.

Galatasaray'da sakatlık depremi - Resim : 1

RESMİ AÇIKLAMA HENÜZ GELMEDİ

Sarı-kırmızılılarda, Trabzonspor derbisinde sakatlık yaşayan Roland Sallai, Macaristan Milli Takım kadrosundan çıkarıldı. Sallai'nin sakatlığının detayları ve sahalardan ne kadar süre uzak kalacağına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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Galatasaray'da Victor Osimhen, Wilfred Singo, Mario Lemina ve Kaan Ayhan'ın ardından Rolland Sallai'nin de sakatlanması sarı-kırmızılılarda can sıktı.

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Macaristan Futbol Federasyonu, Galatasaray'ın yıldız sağ beki Roland Sallai'nin sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarıldığını bildirdi.

29 yaşındaki yıldız isim bu sezon çıktığı 7 maçta, 1 gol atarken 1 de asist katkısı verdi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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