Galatasaray'ın Macar oyuncusu Roland Sallai için Macaristan Milli Takımı'ndan açıklama geldi. Tecrübeli oyuncunun sakatlık sebebiyle kadrodan çıkarıldığı açıklandı.

RESMİ AÇIKLAMA HENÜZ GELMEDİ

Sarı-kırmızılılarda, Trabzonspor derbisinde sakatlık yaşayan Roland Sallai, Macaristan Milli Takım kadrosundan çıkarıldı. Sallai'nin sakatlığının detayları ve sahalardan ne kadar süre uzak kalacağına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

SAKATLIKLAR ÇOĞALIYOR

Galatasaray'da Victor Osimhen, Wilfred Singo, Mario Lemina ve Kaan Ayhan'ın ardından Rolland Sallai'nin de sakatlanması sarı-kırmızılılarda can sıktı.

Macaristan Futbol Federasyonu, Galatasaray'ın yıldız sağ beki Roland Sallai'nin sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarıldığını bildirdi.

29 yaşındaki yıldız isim bu sezon çıktığı 7 maçta, 1 gol atarken 1 de asist katkısı verdi.