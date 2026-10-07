Galatasaray'da Osimhen kararı belli oldu! Barcelona planı netleşti

Sakatlığını atlatan Nijeryalı yıldızın dönüşü için teknik heyetin planı belli olurken, asıl hedefin Barcelona maçında Osimhen'den tam anlamıyla yararlanmak olduğu belirtildi.

Milli aranın ardından yoğun bir fikstüre girecek olan Galatasaray, önce Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaşacak, ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona deplasmanına çıkacak.

Sarı-kırmızılılarda bu iki mücadele öncesi en çok merak edilen konu ise Osimhen'in ne zaman sahalara döneceği oldu.

OSİMHEN TAKIMLA ÇALIŞTI

Sakatlığını geride bırakan Victor Osimhen, gerçekleştirilen son antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Nijeryalı golcünün tedavi sürecinin olumlu ilerlediği ve Kasımpaşa karşılaşmasında forma giymesinin önünde herhangi bir engel bulunmadığı öğrenildi.

ASIL HEDEF BARCELONA MAÇI

Sabah'ın haberine göre Galatasaray sağlık ekibi ile teknik heyet, Osimhen'in dönüşünü kontrollü şekilde gerçekleştirmeyi planlıyor.

Okan Buruk ve ekibinin, cuma günü oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasında yıldız futbolcuya maçın ilerleyen bölümünde süre vermeyi düşündüğü belirtildi. Böylece Osimhen'in yeniden maç temposu kazanması hedefleniyor.

Galatasaray'da asıl hedefin ise Osimhen'i Barcelona karşılaşmasına hazır hale getirmek olduğu ifade edildi.

Nijeryalı golcünün de Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik mücadelede ilk 11'de yer alabilmek için çalışmalarını bu doğrultuda sürdürdüğü kaydedildi.