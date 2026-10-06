Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşma öncesinde gözler Victor Osimhen'e çevrildi. Nijeryalı yıldızın son antrenmandaki görüntüsü sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

OSİMHEN TAKIMA GERİ DÖNDÜ

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı mücadele öncesindeki hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürdü.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda en dikkat çeken isimlerden biri Victor Osimhen oldu. Nijeryalı golcü, çalışmanın bir bölümünde takım arkadaşlarıyla birlikte antrenman yaptı.

ÖNCE TAKIMLA SONRA BİREYSEL

Victor Osimhen, takım çalışmasının ardından kendisi için hazırlanan özel program doğrultusunda bireysel çalışmalar gerçekleştirdi.

Yıldız futbolcunun antrenmanda takımla yer alması, Kasımpaşa karşılaşması öncesinde Galatasaray cephesini sevindiren gelişme olarak öne çıktı.

DUA EDİP ANTRENMANA BAŞLADI

Sarı-kırmızılı takımın antrenmanı dinamik ısınmayla başladı. Futbolcular daha sonra üç grup halinde 8'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi.

Yıldız golcünün idmana dahil olmadan önce dua edip antrenman sahasına girmesi gündem oldu.

İdmanın devamında topa sahip olma çalışması yapan Galatasaraylı futbolcular, antrenmanı çift kale maçla tamamladı.

LEMİNA VE GÜNAY'IN SON DURUMU

Galatasaray'da Mario Lemina ve Günay Güvenç antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

Wilfried Singo ve Roland Sallai ise çalışmalarını takımdan ayrı sürdürdü. Teknik heyet, oyuncuların son durumlarını yakından takip ediyor.

OSİMHEN'İN GÖZÜ KASIMPAŞA MÜSABAKASINDA

Galatasaray'da hazırlıklar 7 Ekim Çarşamba günü saat 17.00'de gerçekleştirilecek antrenmanla devam edecek.

Osimhen'in çalışmalarındaki durum ve Kasımpaşa karşılaşmasında oynayıp oynamayacağı, sarı-kırmızılı taraftarların takip ettiği en önemli başlıklardan biri olacak. Yıldız forvet kritik mücadele öncesi yüzde 100 hazır duruma gelebilmek için çalışmalarına son hız devam edecek.

KASIMPAŞA MAÇINDA YEDEK OLARAK BAŞLAYACAK

Sakatlığını yeni yeni atlatan Victor Osimhen'in Kasımpaşa karşılaşmasına ilk 11'de başlaması beklenmiyor. Teknik direktör Okan Buruk'un Nijeryalı golcüyü riske etmeyerek yedek kulübesinde tutacağı ve maçın gidişatına göre süre vermeyi planladığı belirtildi.

Sarı-kırmızılıların hücum hattında ise Osimhen'in yerine Barış Alper Yılmaz'ın görev yapması bekleniyor.