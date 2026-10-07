Galatasaray'da karar çıktı: 1 ayrılık 1 devam 1 imza 1 de transfer var

Galatasaray'da ara transferde izlenecek rotanın belli olduğu ortaya çıktı. 1 ayrılık 1 devam 1 imza 1 de transfer var.

Sarı kırmızılı takımdaki son gelişmeleri aktaran HT Spor yorumcusu Volkan Kılıç, şu ifadeleri kullandı.

"Okan Buruk, İlkay Gündoğan’la görüştü. Kasımpaşa maçında ilk 11’de başlama ihtimali yüksek. Devre arasında yolların ayrılıp ayrılmayacağı da sık sık soruluyor ama performansı ve aldığı süre nedeniyle 'İlkay gibi bir oyuncu neden oynamıyor?' tartışması var. Okan hoca da oyuncuyla daha yakından ilgilendiğini ve bundan sonra daha fazla süre vereceğini söyledi. Galatasaray’ın devre arasında İlkay’la yolları ayırma gibi bir düşüncesi yok. Eğer İlkay ayrılmak isterse karar kendi tercihine bırakılacak ancak kulüp tarafından 'Seninle devam etmeyeceğiz' şeklinde bir yaklaşım olmayacak.

Kaan Ayhan’la ise yollar ayrılabilir. Arabistan’dan teklifler var.

Barış Alper Yılmaz’la da devre arasında yeni sözleşme için görüşmeler yapılacak. Mevcut sözleşmesi 2028’de sona eriyor ve Galatasaray, oyuncuya gelen teklifleri de göz önünde bulundurarak kontrat yenileme konusunda harekete geçecek."

17 YAŞINDAKİ MİLLİ FUTBOLCU LİSTEDE

Galatasaray'ın Almanya'nın Köln takımında forma giyen 17 yaşındaki sol kanat oyuncusu Eymen Erdoğan'ı transfer listesine aldığı belirtildi.

Beyaz Futbol'dan Mehmet Batuhan Ağır'ın haberine göre genç futbolcu için Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da takipte olduğu ifade edildi.

Üç kulübün temsilcilerinin Eymen'i Türkiye U18'in Portekiz'deki turnuvasında yerinde izlediği bildirildi.