Okan Buruk Leroy Sane kararını verdi!

Tecrübeli teknik adam Okan Buruk bu sezon skora henüz katkı sağlayamayan ve beklentilerin altında performans sergileyen Leroy Sane için son kararını verdi.

Sarı-kırmızılı yönetimin, Alman yıldızın devre arasına kadar göstereceği performansı yakından takip edeceği ve beklenen çıkışın gelmemesi halinde ayrılık seçeneğini değerlendirebileceği öne sürüldü.

Sane'nin olası ayrılığı durumunda ise Galatasaray'ın listesindeki ilk ismin Crystal Palace'ın Senegalli yıldızı Ismaila Sarr olduğu belirtildi.

SANE İÇİN KRİTİK DÖNEM

Galatasaray'a transferinin ardından zaman zaman performansıyla eleştirilen Leroy Sane, bu sezon henüz beklenen katkıyı veremedi. 30 yaşındaki futbolcu, forma giydiği 7 karşılaşmada gol veya asist üretemedi.

Alman oyuncunun performansındaki düşüşün devam etmesi halinde sarı-kırmızılıların devre arasında yeni bir karar alabileceği ifade edildi.

AYRILIK İHTİMALİ GÜNDEMDE

Galatasaray yönetiminin, Sane'nin sezonun ilk bölümündeki performansını değerlendireceği ve devre arasına kadar beklenen seviyeye ulaşamaması halinde oyuncuyla yollarını ayırma ihtimalini masada tutacağı öne sürüldü.

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Qadsiah'ın da Sane ile ilgilendiği ve devre arasında Galatasaray'ın kapısını çalabileceği iddia edildi.

SARR İÇİN HAREKETE GEÇİLEBİLİR

Leroy Sane ile yolların ayrılması halinde Galatasaray'ın kanat bölgesi için düşündüğü ilk adayın Ismaila Sarr olduğu belirtildi.

Sarı-kırmızılıların yaz transfer döneminde de gündemine aldığı Crystal Palace oyuncusunun durumunu yakından takip ettiği ve şartların oluşması halinde Senegalli futbolcu için girişimde bulunabileceği ifade edildi.

SARR BU SEZON SADECE 24 DAKİKA OYNADI

28 yaşındaki Ismaila Sarr, yaşadığı sakatlık nedeniyle bu sezon Crystal Palace formasıyla yalnızca 2 maçta görev yaptı.

Senegalli futbolcu, söz konusu karşılaşmalarda toplam 24 dakika süre alırken henüz skor katkısı üretmedi.