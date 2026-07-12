Galatasaray'da Jhon Duran gerçeği ortaya çıktı

Galatasaray, bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Jhon Duran'ı gündemine almıştı.

Jhon Duran transferi öncesinde neler yaşandığı ortaya çıktı.

Sarı-kırmızılılar, Al Nassr'a geri dönen Jhon Duran transferini askıya aldı.

AL NASSR ISRAR ETTİ

Takvim'de yer alan habere göre; Al Nassr, zorunlu satın alma opsiyonunda ısrar etti ve Galatasaray Jhon Duran transferinde geri adım attı.

OKAN BURUK DA VAZGEÇTİ

Kolombiyalı yıldızın transferini teknik direktör Okan Buruk'un da veto ettiği ifade edildi.

Transferden vazgeçen başarılı teknik adamın yönetime ''Daha iyisini almalıyız'' dediği aktarıldı.

FENERBAHÇE'DE 8 GOL KATKISI VERDİ

Al Nassr'dan Fenerbahçe'ye kiralık olarak transfer olan Jhon Duran, sarı-lacivertli takımda çıktığı 21 maçta 5 gol attı ve 3 asist yaptı.

Toplamda 8 gole katkı sağlayan Jhon Duran'ın Al Nassr ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe'den ayrılıp Zenit'e kiralanan Duran, Rus ekibinde çıktığı 9 maçta 2 gol attı.