5 yıldır beklenen maç 1 dakikada bitti

Karma Dövüş Sanatları (MMA) hayranlarının uzun süredir beklediği mücadelede Conor McGregor ile Max Holloway UFC 329 organizasyonunda karşı karşıya geldi.

Son olarak 2021 yılında resmi bir karşılaşmaya çıkan McGregor’ın oktagona dönüşü için gün sayan dövüşseverler, beklenen geri dönüşün gerçekleşmemesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

5 YILDIR BEKLENEN MAÇ 1 DAKİKA SÜRDÜ

İrlandalı yıldız, Las Vegas’ta düzenlenen UFC 329’da Max Holloway ile karşılaştığı mücadelede dizinden ciddi şekilde sakatlanmasının ardından karşılaşmaya devam edemeyen McGregor, henüz ikinci dakikaya girilmeden maçı bırakmak zorunda kaldı.

Kısa süren karşılaşma, Holloway’in teknik nakavt galibiyetiyle sonuçlandı.

YERE TERS BASTI: DEVAM EDEMEDİ

Temmuz 2021’de Dustin Poirier karşısında bacağını kırdıktan sonra ilk kez oktagona çıkan eski şampiyon McGregor, mücadeleye etkileyici bir uçan tekme denemesiyle başladı. Ancak yere dengesiz basmasının ardından ayağında sorun yaşadığı fark edildi.

37 yaşındaki İrlandalı dövüşçü, kısa süre daha devam etmeye çalışsa da sakatlığının ciddiyetini anlayınca hakeme işaret ederek karşılaşmayı sürdüremeyeceğini bildirdi.

''BUNU BİR KEZ DAHA TEKRARLAMALIYIZ''

Eski tüy sıklet şampiyonu Holloway, maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Olan oldu, UFC ile oturup konuşacağım. Bu maç için büyük bir beklenti vardı. Bunu bir kez daha tekrarlamalıyız. Taraftarlar için bir kez daha." dedi.