Stat krizi yaşayan Vanspor FK'ya destek geldi: ''Biz yaşadıklarımızı unutmadık'' diyerek çağrı yaptı

Yeni sezon öncesi stadının yıkılmasından dolayı iç saha maçlarını oynayacak yeni bir yer arayan 1. Lig ekibi Vanspor FK, Amedspor ve Batman Petrolspor'a yaptığı başvurunun olumsuz sonuçlandığını açıklamıştı.

Vanspor FK'nın stadyum krizi sürerken, stat arayışı içinde olan kulübe sürpriz bir destek geldi.

İSKENDERUNSPOR VANSPOR FK'YI UNUTMADI

TFF 2. Lig'de yer alan İskenderunspor, deprem zamanında kendilerine destek olan Vanspor FK'yı unutmadı ve stadın kapılarının kendilerine sonuna kadar açık olduğunu açıkladı.

''BİZ YAŞADIKLARIMIZI UNUTMADIK''

İskenderunspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

''Futbol, sadece 90 dakikadan ibaret değildir. Futbol; vefadır, dayanışmadır, zor günde omuz omuza durabilmektir.

Bugün Vanspor'un 1. Lig mücadelelerini oynayacağı stat konusunda yaşadığı süreci takip ediyoruz. Yapılan girişimlere rağmen taleplerine olumlu karşılık verilmediğini görüyoruz. Biz ise yaşadıklarımızı unutmadık. Deprem felaketinin ardından en karanlık günlerimizde yanımızda duran, acımızı paylaşan ve desteğini hissettiren camialardan biri de Vanspor'du.

Böylesine anlamlı bir dayanışmanın karşılığını vermek bizim için sadece bir görev değil, aynı zamanda bir vefa borcudur. Bu nedenle İskenderunspor Kulübü olarak, 1. Lig standartlarına uygun stadımızın kapılarının Vanspor'a sonuna kadar açık olduğunu kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Çünkü biz, Türk futbolunun rekabet kadar kardeşlik ve dayanışmayla da büyüyeceğine inanıyoruz.''

VANSPOR FK TEŞEKKÜR ETTİ

Vanspor camiası, İskenderunspor'un bu çağrısı sonrası sessiz kalmadı ve Hatay ekibine teşekkür etti.

Kulübün açıklamasında, ''Gösterdiğiniz vefa, dayanışma ve kardeşlik anlayışı; yalnızca Vanspor camiası için değil, futbol dünyası adına da örnek bir duruştur. Sayın Hakan Bolat’a ve İskenderunspor Kulübü’ne bu anlamlı destekleri için teşekkür ediyor, bu güzel dayanışmanın saha dışında da futbolun en kıymetli değeri olduğunu bir kez daha görüyoruz'' ifadeleri yer aldı.