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Galatasaray'a şok: Osimhen reddetti!

Galatasaray, özel maçta Rennes ile berabere kalırken sarı kırmızılıları şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Osimhen'in yönetimin teklifini reddettiği ileri sürüldü.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray'a şok: Osimhen reddetti!

Galatasaray, özel maçta konuk ettiği Fransa'nın Rennes takımı ile 3-3 berabere kaldı.
Sarı kırmızılı takımın gollerini Osimhen, Sara ve Barış Alper Yılmaz (Penaltıdan) attı.

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Maçtan sonra dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı ve Victor Osimhen'in Galatasaray'ın teklifini reddettiği ileri sürüldü.

OSIMHEN'İN KARARINI "MAÇTA DA GÖRDÜK ZATEN" DİYEREK AÇIKLADI

Galatasaray'ı yakından takip eden Telegol'den Serhat Ulueren, karşılaşma sonrası "Maçta da gördük zaten" diyerek Victor Osimhen'in yönetimin teklifini reddettiğini duyurdu.
Ulueren, şu ifadeleri kullandı:
"Galatasaray taraftarının transfer yapmaması taraftarının canını sıkıyor. Futbolcular ve Okan Buruk'ta böyle bir ışık yok. Riva ve Florya'nın paraları nerede? O kadar sponsorluk yaptınız. Loca, kombine ve forma sattınız. Osimhen'e ikinci kaptanlık teklif edildi, kabul etmedi. Maçta da gördük zaten takmadı pazubandı. Davinson oynamıyor ve Como'ya gitmek istiyor. Barış'a da Premier Lig'den talip var. Bu sıkıntıları niye çözmüyorsunuz? Abdullah Kavukçu'nun ise çok yıprandığını görüyorum. Yöneticilik böyle işte. Bugün mutlusun. Yarın mutlu değilsin."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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