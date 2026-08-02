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Halk TV Spor Galatasaray evinde Rennes'e takıldı: Dursun Özbek protesto edildi

Galatasaray evinde Rennes'e takıldı: Dursun Özbek protesto edildi

Galatasaray hazırlık maçında Rennes ile 3-3'lük skorla berabere kaldı. Sarı-kırmızılılarda taraftarlar, Dursun Özbek'i protesto etti.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray evinde Rennes'e takıldı: Dursun Özbek protesto edildi

Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında Rennes ile karşı karşıya geldi. Rams Park'ta oynanan mücadelede taraflar sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

Sarı-kırmızılıların gollerini 18. dakikada Victor Osimhen, 49. dakikada Gabriel Sara ve 90+4'te Barış Alper Yılmaz kaydetti. Konuk ekibin cevabıysa 27, 58 ve 61. dakikalarda Leapul'dan geldi.

HAZIRLIK MAÇLARINDA İŞLER İSTENİLDİĞİ GİBİ GİTMİYOR

Sarı-kırmızılılar yeni sezon öncesi 4 hazırlık maçına çıktı. Ümraniyespor'u mağlup eden sarı-kırmızılılar, Venezia ve Monza'ya kaybetti. Rennes ile de berabere kalındı.

DURSUN ÖZBEK'E PROTESTO

Karşılaşma öncesi ve sonrasında Galatasaray'da taraftarlar başkan Dursun Özbek'e tepki gösterdi. Taraftarlar geciken transferler nedeniyle Özbek'i protesto etti.

SON RAKİP VILLAREAL OLACAK

Galatasaray son hazırlık maçında Villareal'i konuk edecek. Mücadele 8 Ağustos Cumartesi Rams Park'ta oynanacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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