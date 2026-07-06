Galatasaray'a Acun Ilıcalı sürprizi: Son anda ortaya çıktı

Galatasaray'ın İngiltere'den transfer etmek istediği orta saha belli oldu. Ancak Acun Ilıcalı'nın da aynı futbolcuyu transfer etmeye çalıştığı ortaya çıktı.

İngiliz basınında yer alan habere göre sarı kırmızılı kulüp, Everton'da forma giyen Tim Iroegbunam'ı transfer etmek için harekete geçti.

Everton'da geçen sezon 32 maçta forma giyen Iroegbunam, merkez orta saha olarak görev yapıyor.

İngiliz kulübünün bonservis için 20 milyon euro talep ettiği ileri sürülüyor.

ACUN ILICALI SÜRPRİZİ

Galatasaray, transfer etmek için girişimlerini sürdürürken, futbolcuya Premier Lig'e yeni çıkan Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'nin de talip olduğu ortaya çıktı.



Galatasaray, bu sürpriz karşısında şaşkına döndü.

Tim Iroegbunam, 1 Temmuz 2024'te Aston Villa'dan Everton'a geçmişti. Everton bu transfer için 11 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

Iroegbunam, İngiltere'de ayrıca West Bromwich Albion ve Queens Park Rangers takımlarında da forma giydi.

1.83 boyundaki oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona eriyor.