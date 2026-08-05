Galatasaray teklifi hazırladı: Fenerbahçe'nin önüne geçti

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da yönetimin Rafael Leao ısrarı devam ediyor.

GALATASARAY BİR TEKLİF DAHA YAPACAK

Portekizli futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılılar harekete geçti. Matteo Moretto'nun haberine göre; Galatasaray, oyuncuya yeni bir teklif yapacak. Yıldız futbolcuya oldukça yüksek bir maaş önerilecek.

GALATASARAY TRANSFER ÖNDE

Haberde sarı-kırmızılıların oyuncuyla temasları sıklaştırdığı ve transferde önemli yol kat ettiği belirtildi. Fenerbahçe'nin de oyuncuyla ilgilendiği hatırlatılırken Galatasaray'ın ezeli rakibinden önde olduğu vurgulandı.

"MILAN'DA OLDUĞU İÇİN ŞANSLI"

Milan teknik direktörü Ruben Amorim, oyuncunun durumuna dair yaptığı açıklamada "Rafa, Milan gibi bir kulüpte olduğu için şanslı, bu yüzden mutlu olmalı. Mutlu ve motive olduğunu hissediyorum. Transfer penceresinin sonuna kadar ne olacağını bilmiyorum, ama grubun gerçekten birlik içinde olduğunu hissediyorum" sözlerini sarf etmişti.