Galatasaray tarihi karar aldı: Kimse karşı çıkmadı

Galatasaray'ın olağanüstü genel kurulunda 11 büyük proje için onay çıktı. Başkan Dursun Özbek, kalıcı başarının kupalarla değil güçlü tesisler ve mali yapıyla mümkün olduğunu vurguladı.

11 PROJEDE TAM YETKİ

Galatasaray Kulübü, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Oditoryumu'nda olağanüstü genel kurulunu tamamladı. Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim, 11 farklı konuda üyelerden yetki istedi ve tüm projeler için genel kurulun onayı çıktı.

TARİHE GEÇEN KARAR ÇIKTI

Yetki talepleri arasında Mecidiyeköy'deki Leo Residence, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki akademi ve kadın futbol kamp binası ile yeni sahalar, Aslantepe Vadisi Projesi, Yeni Florya Metin Oktay Spor Tesisi, Hasnun Galip Binası ile Riva ve Büyükçekmece'deki arazilere ilişkin önemli maddeler yer aldı.

KİMSE KARŞI ÇIKMADI

Başkan Dursun Özbek, üst üste gelen şampiyonlukları, Avrupa'daki güçlü Galatasaray kimliğini ve kadın voleybol takımının Avrupa şampiyonluğunu hatırlatarak kulübün yalnızca bugünü değil geleceğini de inşa ettiğini vurguladı: "Başarıyı hiçbir zaman kupalarla ölçmedik. Kupalar önemlidir ama onları kalıcı kılacak olan güçlü kulüp yapısıdır. Kalıcı başarı, güçlü tesisler, mali yapı ve geleceği planlayan bir yönetim anlayışıyla mümkündür."