Galatasaray sportif direktörü belli oldu: Resmen açıklandı

Galatasaray'da yeni sportif direktkör belli oldu. Sarı kırmızılı kulüp tarafından resmen açıklandı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Galatasaray'a hoş geldin Ercan Özer!

Galatasaray Kadın Futbol Takımımızın yeni sportif direktörü Ercan Özer oldu.



Ercan Özer'e Galatasaray ailesine hoş geldin diyor, başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz.

Galatasaray Spor Kulübü

LİGDE 11 PUANLA 3. SIRADA

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Kadın Futbol Süper Ligi'nde 5 maçta 11 puanla 3. sırada bulunuyor.

Sarı kırmızılı takım bu sezon oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik alırken, 16 gol atıp 2 gol yedi.

Kadın Futbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe 4 maçta 12 puanla lider durumda bulunuyor. İkinci Beşiktaş'ın ise 5 maçta 12 puanı var. Amedspor ve Trabzonspor 9'ar puanla Galatasaray'dan sonra sıralanıyor.