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Halk TV Spor Galatasaray sportif direktörü belli oldu: Resmen açıklandı

Galatasaray sportif direktörü belli oldu: Resmen açıklandı

Galatasaray Kulübü'nde yeni sportif direktkör belli oldu. Resmen açıklandı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray sportif direktörü belli oldu: Resmen açıklandı

Galatasaray'da yeni sportif direktkör belli oldu. Sarı kırmızılı kulüp tarafından resmen açıklandı.

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Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Galatasaray'a hoş geldin Ercan Özer!
Galatasaray Kadın Futbol Takımımızın yeni sportif direktörü Ercan Özer oldu.

Galatasaray sportif direktörü belli oldu: Resmen açıklandı - Resim : 2
Ercan Özer'e Galatasaray ailesine hoş geldin diyor, başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz.
Galatasaray Spor Kulübü

LİGDE 11 PUANLA 3. SIRADA

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Kadın Futbol Süper Ligi'nde 5 maçta 11 puanla 3. sırada bulunuyor.
Sarı kırmızılı takım bu sezon oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik alırken, 16 gol atıp 2 gol yedi.
Kadın Futbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe 4 maçta 12 puanla lider durumda bulunuyor. İkinci Beşiktaş'ın ise 5 maçta 12 puanı var. Amedspor ve Trabzonspor 9'ar puanla Galatasaray'dan sonra sıralanıyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Galatasaray Beşiktaş Fenerbahçe
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