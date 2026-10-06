Dursun Özbek'ten Icardi açıklaması: İddialar üzerine kararını açıkladı

1905 Kültür Sanat Spor Derneği'nin düzenlediği etkinliğe katılan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek burada açıklamalarda bulundu.

İDDİALARI YALANLADI

Özbek, Mauro Icardi'nin Galatasaray'a dönmek istediğine dair çıkan haberler hakkında konuştu. İddiaların doğru olmadığını vurgulayan Özbek, Arjantinli futbolcuya veda planını bir kez daha dile getirdi.

"VEDA ORGANİZASYONU İÇİN CEVAP BEKLİYORUM"

Dursun Özbek konuşmasında "Mauro Icardi'nin kalması için bir teklif yaptım. Onun beklentisi çok daha yukarlardaydı, sadece maddi açıdan değil. Icardi bir ikon, Galatasaray'a çok şey verdi, bir nesli Galatasaraylı yapmış biri. Zorluk alacağı maaştan ziyade, Osimhen gibi bir santrforumuz var, nasıl ikisi beraber olmuyor, hangisini kullanacaksın, yani asıl problem buradaydı. Oynama garantisi falan bunlar şeyler değildi. Yaptığı hizmetleri inkar etmiyoruz, kendisine de söyledim. Kendisinden veda organizasyonu için cevap bekliyorum, gelirse bir veda planlıyoruz" dedi.