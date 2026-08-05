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Halk TV Spor Galatasaray maçı öncesi Erzurumspor'a müjde: Sonunda beklenen haber geldi

Galatasaray maçı öncesi Erzurumspor'a müjde: Sonunda beklenen haber geldi

Kahramanmaraş depreminde hasar gören Kazım Karabekir Stadyumu'ndaki onarım çalışmaları tamamlandı. Erzurumspor ligin 2. haftasındaki Galatasaray maçında stadı tam kapasite kullanacak.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray maçı öncesi Erzurumspor'a müjde: Sonunda beklenen haber geldi

Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor'da yeni sezon öncesi stat kararı verildi. 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremde hasar gören Kazım Karabekir Stadyumu için müjdeli haber geldi.

GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Geçtiğimiz sezon sadece kale arkası tribünlerinin kullanıldığı stat için teknik testler sona erdi. Teknik incelemeler sonucunda belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda stadyumda bakım, onarım, iyileştirme ve güçlendirme çalışmaları yapıldı. Çelik çatı sisteminde bakım ve onarım gerçekleştirilirken, mesnet koşulları proje tasarımına uygun hale getirildi ve gerekli noktalarda güçlendirme uygulandı. Betonarme tribünlerde ise planlanan perde duvar imalatları tamamlandı.

Galatasaray maçı öncesi Erzurumspor'a müjde: Sonunda beklenen haber geldi - Resim : 1

VALİLİK ONAYLADI

Erzurum Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, teknik inceleme, yapısal sağlık izleme, güçlendirme ve performans değerlendirme sürecinin tamamlandığı belirtilerek, Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nun dört tribününün de yeniden tam kapasiteyle seyirci kabul etmesinin mevcut yapısal durumu ve gerçekleştirilen iyileştirmeler kapsamında teknik açıdan uygun bulunduğu bildirildi.

GALATASARAY MAÇI TAM KAPASİTE OLACAK

Erzurumspor ligin ilk haftasında Amedspor deplasmanına çıkacak. Ancak ligin ikinci haftasında oynanacak olan Galatasaray maçında stadyumu tam kapasite kullanabilecek.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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