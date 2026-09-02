Galatasaray'da Leao gelişmesi. Galatasaray'ın Milan'dan 38 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Rafael Leao'nun sözleşme detayları netlik kazandı. Portekizli yıldızın kontratında yer alan serbest kalma bedelleri, transferin en dikkat çekici ayrıntılarından biri olarak öne çıktı.

İKİ FARKLI SERBEST KALMA BEDELİ BELİRLENDİ

Takvim'in haberine göre Galatasaray yönetimi, Leao'nun sözleşmesine Avrupa'nın beş büyük ligi için 80 milyon Euro'luk bir serbest kalma maddesi koydurdu. Diğer liglerden gelebilecek teklifler içinse bu bedelin 120 milyon Euro olarak belirlendiği aktarıldı. Bu farklılığın, özellikle Suudi Arabistan'dan gelebilecek olası tekliflere karşı önlem amacıyla oluşturulduğu ifade ediliyor.

MİLAN'A 38 MİLYON EURO ÖDENECEK

Galatasaray'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, Rafael Alexandre Da Conceiçao Leao'nun transferi konusunda Milan ile anlaşmaya varıldığı belirtildi. Açıklamada, İtalyan kulübüne toplam 38 milyon Euro sabit transfer bedeli ödeneceği ve oyuncunun ileride gerçekleşecek bir sonraki satışından elde edilecek karın yüzde 20'sinin Milan'a aktarılacağı ifade edildi.

4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Sarı-kırmızılı kulüp, Portekizli yıldızla 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olacak şekilde 4 yıllık bir sözleşme imzaladı. Leao'ya her sezon için net 10 milyon Euro garanti ücret ödeneceği açıklandı.

LEAO'DAN İLK AÇIKLAMA

Transferinin ardından duygularını paylaşan Leao, Galatasaray'ın çok büyük bir kulüp olduğunu belirterek geçtiğimiz sezon şampiyonluk yaşadıklarını hatırlattı. Kendisinin de bu başarıları sürdürmek ve taraftarlara aynı duyguyu yeniden yaşatmak için bu transferi gerçekleştirdiğini ifade etti.

Galatasaray'ın haziran ayından bu yana transferi için yoğun çaba gösterdiğini belirten Portekizli yıldız, kulüpte zaten güçlü bir kadro bulunduğunu ve bu kadroya katkı sağlamak istediğini vurguladı. Leao, taraftarlara duyduğu minnettarlığı da dile getirerek bu sürecin kendisi için harika bir duygu olduğunu sözlerine ekledi.

BAŞAKŞEHİR MAÇINDA FORMA GİYME İHTİMALİ BELİRSİZ

Milan'daki son dönemde yaşadığı hafif sakatlık nedeniyle antrenmanlara çıkamayan Leao'nun, Başakşehir karşılaşmasında forma giyip giymeyeceği henüz netlik kazanmadı. Teknik heyetin, Portekizli yıldızın en geç Sporting deplasmanında kadroda yer almasını hedeflediği belirtiliyor.