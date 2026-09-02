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Galatasaray Rafael Leao için 80 milyon euro istiyor

Galatasaray'da Rafael Leao'yla 4 yıllık sözleşme imzalandı. Sarı-kırmızılılar, oyuncunun sözleşmesine serbest kalma bedeli ekledi. Bu bedel 5 büyük lig için 80 milyon euro diğer ligler için ise 120 milyon euro olarak belirlendi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray Rafael Leao için 80 milyon euro istiyor

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray uzun süredir temasta bulunduğu Rafael Leao transferinde mutlu sona ulaştı.

38 MİLYON EURO BONSERVİS

Yapılan anlaşma kapsamında oyuncunun kulübü Milan'a 38 milyon euro bonservis bedeli ödenecek. Ayrıca sonraki satıştan karın yüzde 20'si İtalyan kulübünün olacak.

Galatasaray Rafael Leao için 80 milyon euro istiyor - Resim : 1

4 YILLIK İMZA ATILDI

Galatasaray'a 4 yıllık imza atan Portekizli futbolcu yıllık 10 milyon euro maaş kazanacak. Takvim'de yer alan habere göre; Galatasaray yönetimi sözleşmeye bir de serbest kalma bedeli ekledi.

5 BÜYÜK LİG İÇİN 80 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılılar, Avrupa'nın 5 büyük ligi için serbest kalma bedelini 80 milyon euro olarak belirledi. Diğer ligler için ise bu bedelin 120 milyon euro olduğu ifade edildi. 40 milyon euroluk artışın özellikle Arap kulüpleri nedeniyle alındığı belirtildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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