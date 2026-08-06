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Galatasaray istedi eşi devreye girdi: 10 numara transferi tamam gibi!

Galatasaray'ın transfer etmek istediği 10 numaranın eşi de devreye girdi ve kulübünden izin istedi. 10 numara transferi tamam gibi!

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray istedi eşi devreye girdi: 10 numara transferi tamam gibi!

Galatasaray, 10 numara pozisyonu için giriştiği transfer çalışmalarında sona yaklaştı.
Sarı kırmızılıların Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımının yıldızı Aleksey Batrakov transferini bitirmek üzere olduğu ileri sürüldü.

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Haber Sarı Kırmızı'nın Erdem Açıkgöz'e dayandırdığı habere göre 21 yaşındaki Rus futbolcu Galatasaray'ın teklifini kabul etti.

Galatasaray istedi eşi devreye girdi: 10 numara transferi tamam gibi! - Resim : 2
Sarı kırmızılıların futbolcunun kulübüyle bonservis için görüştüğü belirtildi.

BATRAKOV'UN EŞİ DEVREYE GİRDİ

Bu arada Rus futbolcunun eşi Irina Podshibyakina'nın bonservis için Lokomotiv Moskova'dan izin istediği iddia edildi.

Galatasaray istedi eşi devreye girdi: 10 numara transferi tamam gibi! - Resim : 3
Irina Podshibyakina, MatchTV'ye yaptığı açıklamada da eşinin hayalinin başka bir ülkede oynamak olduğunu söyledi ve şöyle devam etti:
"Onun hayali, başka bir yerde kendini denemek. Kulübe son derece minnettar ve burada her zaman elinden gelenin en iyisini yapmaya hazır. Ancak hayali başka yerde devam edebilecek durum ortaya çıkarsa, onun tercihi olur."
21 yaşındaki Batrakov, futbola Lokomotiv Moskova'nın altyapısında başladı, A takımına çıktı. A takımda 82 maçta 32 gol attı.
Rusya Milli Takımı'nda da 12 kez yer alan genç futbolcunun 4 golü bulunuyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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