Galatasaray Fenerbahçe paylaşımı yaptı: Taraftarı tepki yağdırdı
Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi göndermesi yaptığı paylaşım kendi taraftarını isyan ettirdi.
Galatasaray'ın resmi hesabından yapılan Fenerbahçe göndermesi Sarı - Kırmızılı taraftarı kızdırdı.
Fenerbahçe'nin 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılma başarısı elde etmesinin ardından Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yapılan bir paylaşım dikkat çekti. Sarı-kırmızılı kulübün bu paylaşımı, kısa sürede tartışmaya yol açtı.
"SIRADAN BİR GÜN" İFADESİ GÜNDEM OLDU
Galatasaray'ın resmi web sitesinde yer alan paylaşımda, rakip camianın elde ettiği bu tarihi başarıya rağmen "Gala'da sıradan bir gün" ifadesi kullanıldı. Bu söylem, birçok taraftar ve futbolsever tarafından Fenerbahçe'nin başarısına yönelik dolaylı bir gönderme olarak yorumlandı.
GALATASARAY TARAFTARI ÇILDIRDI
Paylaşımın ardından Galatasaray taraftarlarının büyük bir kısmı sosyal medya üzerinden yoğun tepki göstermeye başladı. Paylaşımın altına Galatasaray yönetimine adeta tepki yağdı.
TRANSFER ELEŞTİRİLERİ ZİRVE YAPTI
Tepkilerin önemli bir bölümünün paylaşımın içeriğinden bağımsız olarak kulübün yaz transfer dönemindeki performansına yönelik olduğu görüldü. Sarı-kırmızılı taraftarlar, beklenen transferlerin henüz gerçekleşmemiş olmasından duydukları rahatsızlığı bu paylaşımın altına yazdıkları yorumlarla dile getirdi.
İŞTE TEPKİLERDEN BAZILARI:
- Heves mi bıraktınız? Alın şu Leao’yu.
- Transfer yap boş yapma.
- Aynen. Transfersiz sıradan gün...
- BU KADROYLA ANCA YAVRU ASLAN OLURUZ.
- Onu doğru dedin de kral, transferler nerede?
- Boş yapmayın transfer yapın. Rezil olacağız bu takımla gidersek!
- Bak adamlar dün şampiyonlar ligine katıldı bugün hemen stoper alıyorlar siz aylardır ne yaptınız? HİÇ!