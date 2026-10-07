Galatasaray efsanesinden Barcelona maçı tahmini

Galatasaray'ın efsanelerinden Prekazi katıldığı etkinlikte Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde Barcelona’ya karşı oynayacağı maç için tahminde bulundu ve taraftarlarla arasında olan bağın hala eskimediğini vurguladı.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona maçını yorumlayan Prekazi,

"Avrupa'da da dünyada da yenilmeyecek takım yok. Mesela, Arsenal kendi liginde geçen haftalarda 3-0 mağlup oldu. Arsenal en son ne zaman 3 gol yedi ki? Oluyor böyle şeyler, futbolda beklediğin de beklemediğin şeyler de olabilir” dedi.

Etkinlikte sporseverlerle buluşan ve Galatasaray taraftarının yoğun ilgisinden dolayı her zaman mutlu olduğunu belirten Cevad Prekazi, "Taraftarla aramızda hiçbir zaman, hiç kötü bir şey olmadı. Bana her zaman saygı ve sevgi gösterdiler. Ben de onları seviyorum, aynısını gösteriyorum onlara. Çok gururluyum, bu yaşa kadar geldim, 40 sene oluyor futbolu bırakalı. Galatasaraylılar hep böyle; çocuklarına beni anlatıyorlar. Tarihi bilen o çocuklar bizi de tanıyorlar. Evde hiçbir zaman kendi maçlarımı izlemem, seyretmem ama böyle etkinliklere gelince eski fotoğrafları görüp duygulanıyorum” diye konuştu.

"TRABZONSPOR MAĞLUBİYETİ AĞIR GELDİ"

Galatasaray’ın 4 sene üst üste şampiyon olunduğuna vurgu yaparak Okan Buruk’un Galatasaray'ına ve sezon başlangıcına dair konuşan Prekazi, “Bakacağız, başlangıç iyiydi ama Trabzon mağlubiyeti ağır geldi” dedi.

“GALATASARAY BUNLARIN ÜSTÜNDEDİR”

Rakiplerinin Galatasaray'ın kötü gidişatını beklediğini söyleyen Prekazi, "Galatasaray'dan nefret ediyorlar. Nefretle hiçbir şey olmaz, sen kendini göstereceksin. Ne olursa olsun Fenerbahçe de, Beşiktaş da, Trabzonspor da. Yıllar önce de söyledim ve şimdi de tekrar ediyorum, Galatasaray bunların üstündedir” ifadelerinde bulundu.

“DİSİPLİNSİZLİK VARDI”

Milli aranın sarı-kırmızılılara iyi geldiğini düşünen Prekazi, "Kötü maç da oynayabilirsin, iyi maç da oynayabilirsin. Futbolda her şey olabilir önemli olan hak ettiğin ya da etmediğindir. Trabzonspor maçı; hak edildi. Maça öyle çıkmışlardı. Disiplinsizlik vardı, disiplinsiz bir şekilde başladılar maça, Salah 60-70 metre koşu yapıyor, defans nerede, uykuda mı? Birinci ve 4'üncü gollerde aynı şekilde golleri yiyorsun, Salah tek başına koşuyor, defans uyuyor. Disiplin yoktu fakat ben inanıyorum ki bu milli ara Galatasaray için iyi oldu. İnanıyorum ki Galatasaray iyi bir şekilde devam edecek; özellikle Şampiyonlar Ligi'nde zor maçlar da var” sözlerini sarf etti.

“TAKIM BİR AİLE OLMALI”

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Barcelona maçını ve Katalan ekibinin bu sezonki formunu da değerlendiren Prekazi, "Avrupa'da da dünyada da yenilmeyecek takım yok. Mesela, Arsenal kendi liginde geçen hafta 3-0 mağlup oldu. Arsenal en son ne zaman 3 gol yedi ki? Oluyor böyle şeyler, futbolda beklediğin de beklemediğin şeyler de olabilir. Futbol böyledir, beklentili olacak, bekleyeceksin ama her zaman kendini de, enerjini de sahaya vereceksin. Takım bir aile olmalı, birbirini çok iyi tanımalı ki gözü kapalı oynayabilsin. Galatasaray'ın çoğu oyuncusu 4 senedir birlikte oynuyor, tabi yeniler de var Leao gibi” ifadelerini kullandı.

“İLKAY FUTBOLUN DOKTORU”

İlkay Gündoğan için futbolun doktoru tanımını yapan Prekazi,

"Ben İlkay Gündoğan'ın oynamamasına çok üzülüyorum. Benim için Avrupa'da şu anda böyle bir orta saha yok. Benim için futbolun doktoru bir oyuncu. Teknik ekip ve Okan Buruk'un etrafındakiler nasıl göremiyorlar bunu. Bence yanlış, ama takım Okan hocanın takımı” diye konuştu.

“HİÇ ZEVK ALAMADIM”

Galatasaray'ın mevcut kadrosunda kendisi gibi bir oyuncu olmadığını vurgulayan Prekazi

"O zamanlar başka bir futbol oynanıyordu, o zaman "futbol" oynuyorduk. Şimdi bu futbol bana göre değil. Bugünün futbolu konsol oyunları gibi, ben zevk almıyorum. En son Dünya Kupası'nda 2-3 maç izledim hiç zevk alamadım. Fakat geçenlerde, Hollanda ve Almanya'yı izledim, bayağı zevk aldım ama teknik direktörleri kimler? Biri Xavi, diğeri Klopp sadece hücum ve 90 dakika boyunca buna devam ediyorlar. Heyecanı 90 dakikaya taşıyorlar, futbol işte budur. Futbolun nasıl olması gerektiğini umarım genç antrenörler izler ve görürler. Özellikle Almanya liginde görüyorsunuz, 5-4, 4-4, 4-3; her maçta farklı skorlar oluyor. Normal olan bu çünkü fazla gol olmayan yere taraftar da gelmez. Zevk alacaksın, inşallah futbol ruhunu hiç kaybetmez” dedi.