Galatasaray taraftarı Dursun Özbek'e tepki göstermişti: Osimhen devreye girdi

Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde bulunan Rafael Leao transferinde dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek transfer konusunda taraftarların hedefindeki isim olamaya devam ediyor.

Bir türlü sonuçlanamayan Portekizli yıldız oyuncu Rafael Leao'nun transferinde İngiliz ekibi Aston Villa'nın önde olduğu iddia edilirken sarı-kırmızılı kulüp adına devreye giren isim ise Victor Osimhen oldu.

OSİMHEN ARKADAŞINI İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

İtalyan gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre Victor Osimhen, yakın dostu Rafael Leao'yu telefonla arayarak Galatasaray'ı tercih etmesi konusunda ikna etme girişiminde bulundu. Nijeryalı golcünün, Leao ile olan samimi arkadaşlığını transfer sürecinde bir avantaja dönüştürmeye çalıştığı belirtiliyor.

ARKADAŞLIK KARTI DEVREYE SOKULDU

Osimhen'in bu girişimi, Galatasaray'ın transfer stratejisinde oyuncular arası ilişkileri de etkili bir şekilde kullandığını gösteriyor.

Transfer sürecinde henüz kesin bir karara varmayan Rafael Leao'nun, geleceğine ilişkin tercihini ilerleyen saatlerde netleştirmesi bekleniyor. Portekizli yıldızın vereceği karar, hem Galatasaray'ın hem de Aston Villa'nın yaz transfer dönemindeki planlamasını doğrudan etkileyecek.