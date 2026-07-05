Fred İsmail Kartal yüzünden teklifi kabul etmedi

Fenerbahçe'nin tecrübeli orta sahası Fred'in geleceğine dair merakla beklenen karar netleşti. Brezilya Ligi ekiplerinin, özellikle Atletico Mineiro'nun yakından ilgilendiği öne sürülen 33 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli formayı bir sezon daha giymeye karar verdi.

KARTAL'IN GÖREVE DÖNÜŞÜ DEĞİŞTİRDİ

Teknik direktörlük koltuğuna İsmail Kartal'ın geçmesiyle birlikte Fenerbahçe'nin kadro planlamasında köklü değişiklikler yaşandı. Bu süreçten en fazla etkilenen isimlerden birinin Fred olduğu bildirildi.

Sezon sonunda takımdan ayrılmayı ciddi şekilde değerlendiren Brezilyalı oyuncunun, geçmişte birlikte çalıştığı Kartal'ın yeniden başa geçmesiyle tutumunu değiştirdiği belirtiliyor. İki ismin daha önceki ortak çalışma dönemindeki uyumu, bu kararın arka planındaki en önemli etken olarak gösteriliyor.

TOPUK YAYLASI'NDA GÖZ DOLDURDU

Sezon öncesi hazırlık sürecinin önemli duraklarından biri olan Topuk Yaylası kampında sergilediği performans, Fred'in geleceğine dair kararında belirleyici oldu. Tecrübeli orta saha oyuncusunun kamptaki performansıyla teknik heyetin takdirini kazandığı ve yeni sezon planlamasında orta saha rotasyonunun kilit isimlerinden biri olarak konumlandırıldığı ifade edildi. Bu gelişme, Kartal'ın kadro projeksiyonunda deneyimli isimlere önemli bir rol biçtiğinin de bir göstergesi olarak yorumlandı.

SÖZLEŞMESİ 2027'YE KADAR

Fenerbahçe ile 30 Haziran 2027 tarihine kadar sözleşmesi bulunan Fred, sarı-lacivertli formayla çıktığı 125 resmi müsabakada 12 gol ve 21 asistlik katkı sağladı.

MANCHESTER UNITED'DAN TRANSFER EDİLMİŞTİ

Brezilyalı futbolcu, Fenerbahçe'ye 2023 yılında İngiliz devi Manchester United'dan 9,7 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti. O tarihten bu yana sarı-lacivertli formanın önemli isimlerinden biri haline gelen Fred'in, son olarak Sarı Lacivertlilerle yolları ayrılması bekleniyordu.

YENİ SEZONDA ROTASYONUN MERKEZİNDE

Fred'in kalma kararı, Fenerbahçe'nin orta saha planlamasında istikrarı koruma isteğinin bir işareti olarak değerlendiriliyor. Kartal yönetiminde tecrübeli oyuncunun, genç isimlerle birlikte orta sahada denge unsuru olması bekleniyor.