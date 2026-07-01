İsmail Kartal mecbur kaldı: Fenerbahçe'de olağanüstü karar

Yeni sezon öncesi Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ediyor. Topuk Yaylası'nda kamp yapan sarı-lacivertlilerde art arda gelen sakatlık haberleri can sıktı.

İSMAİL KARTAL ACİL TOPLANTI YAPTI

Anderson Talisca ve Vedat Muriqi'nin sakatlanması Fenerbahçe'de paniğe yol açtı. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre İsmail Kartal ve kurmayları olağanüstü bir durum değerlendirmesi yaptı.

TEMPOYU DÜŞÜRMEYE KARAR VERDİLER

Toplantıda sakatlıkların aşırı yüklenmeye bağlı olabileceği iddiası gündeme geldi. Bunun üzerine İsmail Karta antrenmanlarda tempoyu düşürmeye karar verdi. Sarı-lacivertliler birden yüklenmek yerine gün geçtikçe tempoyu artıracak.

VEDAT MURIQI YAKLAŞIK 1 AY YOK

Fenerbahçe'de Anderson Talisca kısmi olarak takımla çalışmalara başlarken Vedat Muriqi'nin durumu ise daha ciddi. Sağ alt adalesinde kısmi yırtık tespit edilen Vedat Muriqi'nin yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.